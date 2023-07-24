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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق

الأرصاد يحذّر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذّر من التعرض المباشر لأشعة الشمس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، ورياحاً نشطة حول سواحل البلاد، وهطول أمطار رعدية على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية ، إنه يتوقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 45 درجة مئوية.

ومن المحتمل أن يكون الطقس حاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 - 39 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى توقعاته بهبوب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، تتراوح سرعتها بين 25 ـ 55 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد باحتمال هطول أمطار رعدية على مناطق من محافظات عدن، لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، غرب صنعاء وحجة وتمتد شرقاً باتجاه أبين وشبوة وحضرموت وغربا نحو سهل تهامة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: عدن : 120 ملم، صرفيت: 2.6، إب : 0.8، حجة : 0.6.

وهطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً.

كما حذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

ونبه المركز من التواجد أو عبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.








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