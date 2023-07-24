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أخبار
المؤتمر نت - تحذير من انتشار أمراض بسبب التغير المناخي

تحذير من انتشار أمراض جديدة بسبب التغير المناخي

المؤتمرنت -
تحذير من انتشار أمراض جديدة بسبب التغير المناخي
حذرت رئيسة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، جيني هاريز، من أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى تفشي أمراض جديدة في البلاد.

وأعربت هاريز عن تفاؤلها في الوقت ذاته من أن التقدم في العلوم الوراثية سيكتشف تلك الأمراض المحتملة في وقت مبكر، مشيرة إلى أن مرض الإنفلونزا لا يزال يتصدر قائمة المخاطر.

أوضحت هاريز لوسائل إعلام محلية أن الطقس الحار، وزيادة كميات الأمطار الغزيرة والمستنقعات، من شأنه تغيير طبيعة الحياة البرية، ما يؤدي إلى المزيد من الأخطار الصحية، وقالت إذا "نظرت إلى درجات الحرارة الزائدة التي نشهدها في أوروبا في الوقت الحالي فسنجد بيئة مخاطر متغيرة تماماً".

تظهر هذه الصورة مقبرة قرية سقارة، بالقرب من الموقع الذي تم فيه اكتشاف خمسة مقابر فرعونية قديمة، في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023

وضربت هاريز مثلا بفرنسا التي شهدت ظهور حالات حمى الضنك التي ينقلها البعوض، لكن لم تظهر حالات حتى الآن في بريطانيا، إلا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة "بدأنا بالتأكيد نشهد دخول بعض أنواع البعوض من حين لآخر، ولن نتمكن من إيقاف بعض هذه الأشياء تماما، فنحن لا نستطيع إيقاف دخول البعوض".
وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة أن قرابة نصف أنواع الكائنات الحية على كوكب الأرض، تشهد انخفاضًا سريعًا في أعدادها، الأمر الذي وصفه باحثون بمرحلة "الانقراض السادس".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023

حلل مؤلفو الدراسة أكثر من 70 ألف نوع في جميع أنحاء العالم، شملت الثدييات، والطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك، والحشرات، لتحديد ما إذا كانت أعدادها تنمو، أو تتقلص، أو تبقى ثابتة بمرور الوقت.

ووفقا لما جاء في مقال سابق نُشر في مجلة "Biological Reviews"، وجد العلماء أن نسبة 48% من هذه الأنواع يتراجع حجم أعدادها، وأقل من 3% تشهد ازديادا.

قال المؤلف المشارك في الدراسة، دانييل بينشيرا دونوسو، من كلية العلوم البيولوجية في جامعة "كوينز بلفاست"، إن النتائج التي توصلوا إليها هي بمثابة "إنذار شديد".*وكالات








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