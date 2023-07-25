المؤتمرنت -

اليوم.. بدء صرف بدل انتقال العاملين في المدارس

أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم البدء بصرف بدل انتقال العاملين في المدارس من صباح اليوم الثلاثاء.



وأكد المدير التنفيذي للصندوق حسين عامر جبل، استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بصرف بدل انتقال العاملين في المدارس لشهر محرم 1445هـ.



وأضاف: "وزارة التربية والتعليم، ممثلة بوزيرها يحيى بدرالدين الحوثي، تولي الكوادر التربوية والتعليمية اهتماماً كبيراً، وتبذل قصارى جهدها لتخفيف الأعباء الصعبة التي يعيشونها؛ نتيجة العدوان والحصار".



وأوضح جبل أن عملية الصرف، التي ستستمر على مدى 15 يوما، تستهدف 154 ألفا و699 معلما ومعلمة، موزعين على مدارس محافظات "أمانة العاصمة، صنعاء، عمران، حجة، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، البيضاء، إب، وريمة"، بالإضافة إلى المديريات المحررة من محافظة مأرب.