المؤتمرنت -

رياح وأمطار وأجواء حارة في هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحارى، وهبوب رياح قوية في السواحل، وهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 45 درجة مئوية.



ومن المتوقع أيضاً أجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32 - 42 درجة مئوية.



ووفق المركز قد تهب رياح قوية إلى قوية جداً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 25 – 55 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الجنوبية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-33 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، ومرتفعات أبين ولحج .



وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، حجة، صعدة، ذمار، البيضاء، شبوة، حضرموت، المهرة وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وسهل تهامة والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطتي الرصد الجوي في إب: 5.0 ملم، صرفيت : 1.3ملم.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، داعياً إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخصوصا من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً ونصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات.



كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.



ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول، محذراً من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية.