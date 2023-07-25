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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج عبدالله أحمد علي الجابري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع

الوهباني يعزي بوفاة الحاج عبدالله الجابري

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الحاج عبدالله الجابري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج عبدالله أحمد علي الجابري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لشقيق الفقيد عبدالقدوس أحمد علي الجابري، رئيس فرع المؤتمر السابق بالدائرة 196، عضو المجلس المحلي بمديرية عنس، ونجل الفقيد ماجد عبدالله أحمد الجابري وإخوانه، وكافة آل الجابري بمديرية عنس محافظة ذمار في هذا المصاب.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره كشخصية بارزة في الوسط الاجتماعي.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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