الخميس, 27-يوليو-2023 الساعة: 07:49 م - آخر تحديث: 07:18 م (18: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - اختتمت جامعة 21 سيتمبر اليوم بصنعاء أعمال مؤتمرها العلمي الأول؛ الذي ناقش بحوث تخرج طلاب كلية الطب تحت شعار “البحث العلمي أساس نهضة المجتمع”

اختتام المؤتمر العلمي الأول لجامعة 21 سبتمبر

المؤتمرنت -
اختتام المؤتمر العلمي الأول لجامعة 21 سبتمبر
اختتمت جامعة 21 سيتمبر اليوم بصنعاء أعمال مؤتمرها العلمي الأول؛ الذي ناقش بحوث تخرج طلاب كلية الطب تحت شعار “البحث العلمي أساس نهضة المجتمع”.

وناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام 46 بحثاً، قدمها 509 من خريجي الدفعة الأولى من كلية الطب، إضافة إلى عشرة أبحاث علمية محكمة، قدمها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

كما تم تكريم أوائل الطلبة الخريجين من كليات ومراكز الجامعة وتكريم العشرة البحوث المتميزة من الدفعة الأولى بكلية الطب.

وفي الاختتام بارك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي لطلاب الدفعة الأولى طب بشري هذا الإنجاز تتويجا لصمودهم في مشوارهم الدراسي حتى وصولهم إلى حصاد سنوات الدراسة بالتخرج والاستعداد للحياة العملية والانضمام إلى قطاع الصحة والطب.

ولفت إلى وجود إرادة في مواجهة التحديات للبناء والنهوض بالوطن في مختلف المجالات ، وقال” تجسد جامعة 21 سبتمبر صورا من صور الإنجازات الكبيرة التي سطرتها ثورة 21 سبتمبر في البناء والحماية “.

وأضاف” الجامعة ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر التي حررت اليمن من الارتهان والتبعية للخارج “.. مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود والارتقاء بأداء العلم والتعليم بكل مستوياته وبرامجه .

وحث عضو السياسي الأعلى الجميع على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات لتحسين الأداء.

بدوره أشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين، إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعتبر اللقاء الأكاديمي الأول تشجيعا للطلاب الدارسين للاهتمام بالبحوث العلمية الطبية.

وأشاد بما قدمه الطلاب من أبحاث وأوراق بحثية متميزة فاقت التوقعات ما يدل على جودة الجهود المبذولة من الطلاب وهيئة التدريس في الجامعة .

كما نوه بالإنجازات النوعية التي تحققها جامعة 21 سبتمبر بفضل تكاتف جهود قيادة الجامعة وكوادرها وهيئة التدريس مما يجعلها في مقدمة الجامعات اليمنية المواكبة للتطورات العلمية.

وأكد الدكتور شرف الدين أن البرامج والتخصصات النوعية التي تم فتحها في الجامعة ستعمل على تلبية احتياجات البلد من الكوادر المؤهلة سواء الطبية او في التخصصات الأخرى .

من جانبه بارك رئيس جامعة 21 سبتمبر الدكتور مجاهد معصار لطلاب الدفعة الأولى من كلية الطب مناقشة أبحاثهم وكذا تخرج الأوائل من مختلف الكليات بالجامعة.

واعتبر هذا اليوم الأكاديمي والمناقشة العلنية لأبحاث تخرج طلاب الطب البشري، انتصارا أكاديميا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.. منوها بتفاعل الخريجين من طلاب وطالبات الدفعة الأولى.

ونوه بجهود قيادة الجامعة وعمادة كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، وكذا وزارتي الصحة والتعليم العالي وتقديم كافة التسهيلات لإقامة المحاضرات والتطبيق العملي للطلاب في مختلف المستشفيات الحكومية.

واستعرض الدكتور معصار ما حققته الجامعة خلال فترة وجيزة وفتح برامج وتخصصات جديدة ونوعية تم افتتاحها وتوصيف برامجها الأكاديمية ومقرراتها الدراسية وفقا للمعايير الأكاديمية الوطنية.

كما ألقي عدد من الكلمات من عميد كلية الطب الدكتورة سلوى الغميري و المجلس العلمي لبرنامج الدكتوراه الطبية القاها الدكتور نبيل طارش ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور أحمد مبارك، أشارت إلى أن المؤتمر عقد جلسات علمية بمشاركة نخبة من الكادر الأكاديمي وطلاب الدفعة الأولى بكلية الطب.

وأكدوا أن برامج الدراسات العليا في المجالات العلمية والتطبيقية هي عماد نهضة الأمم وأساس رقيها وتقدمها، مشيرين إلى دور الجامعة وحرصها على خلق بيئة أكاديمية تعليمية ومواكبة لكل ما هو جديد بمنهجة وخطط واستراتيجيات طويلة الأمد .

وأشادت الكلمات بالبحوث المقدمة من الدفعة الأولى من كلية الطب والتي تميزت بموضوعاتها ومضامينها العملية التي ستساهم في النهوض بالقطاع الصحي ورفده بكوادر مؤهلة.

وتم خلال المؤتمر استعراض الأبحاث العلمية لنخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومناقشة بحوث تخرج طلبة الدفعة الأولى طب وجراحة.

وكذا تم إشهار المجلس العلمي لبرامج الدكتوراه الطبية ولائحته التنفيذية وإشهار توصيف برنامج مقررات بكالوريوس الطب والجراحة نظام(5+1)وتدشين برامج كلية التكنولوجيا الطبية والعلوم الطبية التطبيقية وكذا تدشين العام الجامعي الجديد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أرسنال يضرب برشلونة بخماسية ودياً
اقتصاد: اسعار الذهب ترتفع
رياضة: ريال مدريد يهزم مانشستر يونايتد بثنائية
عربي ودولي: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة
عربي ودولي: حمى الضنك تقتل 201 في بنغلاديش
رياضة: ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا
عربي ودولي: مصرع 9 وإصابة 7 بفيضانات شرق أفغانستان
فنون ومنوعات: صابر الرباعي: لستُ صياد أغاني ماهر
محافظات: مناقشة المستجدات الأمنية بالجوف
مجتمع مدني: سرطان البنكرياس.. أعراض تنذر بالمرض
أخبار: إعلان نتائج الإمتحانات التكميلية للشهادة الأساسية
أخبار: 5 غارات ضمن 78 خرقاً لوقف النار بالحديدة
أخبار: رسو عدد من السفن التجارية في ميناء الحديدة
أخبار: وفاة أم وطفلتها غرقاً بحاجز مائي في تعز
أخبار: إجتماع لمجلس صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
عربي ودولي: هل يسبّب الحر غير المسبوق أزمة غذاء عالميّة؟
اقتصاد: أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق
أخبار: وفاة وإصابة 12590 شخصاً بحوادث مرورية
أخبار: "أجواء حارة مُغبرة".. الأرصاد يحذر المواطنين
عربي ودولي: اعتقال متهمين بحوزتهم كتاب أثري في كركوك
علوم وتقنية: عادات تطيل العمر.. ما هي؟
فنون ومنوعات: كيف تتخلص من عادة قضم الأظافر؟
مجتمع مدني: خطوات ضرورية لتفادي الشيخوخة
علوم وتقنية: اكتشاف فائدة جديدة لزيت الزيتون!
علوم وتقنية: الشعور بالوحدة والنوم... ما العلاقة بينهما؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023