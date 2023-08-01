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أخبار
المؤتمر نت - أصيب 4 مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة

قصف سعودي جديد يوقع جرحى في شدا بصعدة

المؤتمرنت -
قصف سعودي جديد يوقع جرحى في شدا بصعدة
أصيب 4 مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف المناطق الحدودية الآهلة بالسكان في مديرية شدا بقرابة 50 قذيفة مدفعية، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين.

وأشار إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى رازح الريفي لتلقي العلاج.

وذكر المصدر أن القصف استهدف الطرقات العامة وممتلكات المواطنين ما تسبب في دمار واسع في ظل صمت أممي ودولي.

وكان ثلاثة مواطنين أصيبوا يوم الإثنين، بقصف مدفعي على مديريتي منبه وشدا.








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