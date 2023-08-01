المؤتمرنت - استطلاع/ إبراهيم الحجاجي -

العسل اليمني بين عنفوان جودته ومخالب محاربيه

رغم أن العسل اليمني أفضل موطن للعسل وأجود منتج على مستوى العالم منذ فجر التاريخ، إلا أن ثمة مشاكل ومنغصات تواجه هذا المنتج أحد أهم المنتجات التي ترتبط بهوية اليمن وشعبها، إذ أن العسل اليمني مثالاً يضرب في كثير من الدول والمجتمعات العربية وغيرها لما هو جميل ولذيذ.



"المؤتمرنت" استطلع آراء عدد من منتجي وتجار ونحالي العسل اليمني حول هذا المنتج، على هامش المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني ومنتجات النحل.



البداية مع عضو وحدة العسل باللجنة الزراعية والسمكية العليا رئيس جمعية النحالين يوسف القديمي الذي أكد أن هناك توجه عام لحماية العسل اليمني وتطوير انتاجه لإعادة مكانته وحضوره وسمعته، باعتبار العسل اليمني أفضل منتج على مستوي العالم، وأن المهرجان يستعرض العسل اليمني بكافة أنواعه على مستوى مختلف المحافظات بالاضافة الى عرض منتج الغذاء الملكي المنتج الوحيد والفريد على مستوى اليمن والمنطقة، معبراً عن شكره للجهات المعنية لإقامة المهرجان.



بدوره قال رئيس الجمعية اليمنية للنحالين وتجار العسل مدير مؤسسة جبال اليمن للعسل اليمني والمنتجات الطبيعية عبدالله يريم، إن المهرجان يحمل رسالة ذات أهمية كبيرة الى العالم بأن العسل اليمني هو أبرز منتج وأفضله جوده على مستوى العالم ولإبراز هذه الأفضلية، خاصة مع بعض الحملات المغرضة التي تستهدف هذا المنتج الوطني القومي من حيث قيمته وسمعته وجودته، متمنياً من الجهات المعنية تعزيز الجهود بمزيد من الاهتمام للعسل اليمني، كونه من المنتجات الاستراتيجية وأن يعملوا على إيقاف استيراد العسل الخارجي وإيقاف احتطاب الاشجار والاعشاب التي تتغذى منها النحل ومنع رش المبيدات التي تفتك بالنحل.



من ناحيته أشار مدير باب مكة للعسل اليمني أحمد عوض شايع الى العائد الايجابي من إقامة مثل هذه الفعاليات عن العسل اليمني، التي تمثل حلقات وصل عن قرب للنحالين ومنتجي وتجار العسل من جهة، ومع العديد من ممثلي الجهات المعنية من جهة أخرى، وكذا عرض مختلف انواع العسل أمام المواطنين وتعزيز الثقة لديهم بمنتجهم الوطني، بالإضافة الى عرض المشاكل والمعوقات التي تواجه العسل اليمني والنحالين ومنتجي وتجار العسل، التي من أبرزها المطالبة بمنع الاحتطاب ورش المبيدات القاتلة للنحل واستيراد العسل الخارجي.



وعبر أحمد الرشيد الغويدي (الغويدي للعسل) عن شكره لكل من عمل وساهم في إقامة المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني ومنتجات النحل، الذي يحمل رسالة الى العالم بأن العسل اليمني هو الأفضل والأجود على الاطلاق، متمنياً تعزيز جهود الجهات المعنية لمنع استيراد العسل الخارجي بشكل نهائي كون اليمن ليست بحاجة لاستيراد هذا المنتج وهي تنتج ما يحقق الاكتفاء الذاتي بل وتصدر الى الخارج بجودة هي الأفضل في العالم.



ويوضح مدير عام علاقات الجمعية اليمنية للنحالين وتجار العسل فهد لطف الله شايع أن العسل اليمني متعدد المزايا الفريدة على نظرائه في مختلف بلدان العالم من حيث المذاق والقيمتين الغذائية والدوائية، منوهاً الى أكثر من 100 ألف نحال ومنتج وتاجر عسل وحوالي مليون و200 ألف خلية وطائفة نحل في اليمن، وهي أرقام تبعث بالاطمئنان أن العسل اليمني ما زال يسجل حضوره أياً كانت الحملات التي تسهدف سمعته، إلا أن ذلك بحاجة الى تعزيز الجهود لحمايته وتطوير انتاجه وآليات تسويقه وتصديره الى الخارج.



أما مدير (عجائب العسل) ماجد الأشموري المناخ المتنوع في اليمن وتنوع تظاريسها وتنوع مواسمها تكسبها ميزة فريدة على مستوى العالم، والتي تنعكس إيجاباً على انتاج العسل اليمني وجودته، مطالباً الجهات المعنية اتخاذ مزيد من الاجراءات التي من شأنها الحد من استيراد العسل الخارجي وكذا تطوير انتاج العسل اليمني.



واختتم آراء هذا الاستطلاع غالب الحدادي مدير مشاهد النحل للعسل اليمني، بالقول أن العسل يعتبر من المنتجات الزراعية الرئيسية في اليمن، مؤكدا دعمه ونظرائه من منتجي العسل لجهود وحدة العسل باللجنة الزراعية العليا والجهات المعنية لمنع استيراد العسل الخارجي، كما وجه رسالة للمستهلك اليمني بأن العسل اليمني أكثر جودة وأقل سعر.