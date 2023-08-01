الثلاثاء, 01-أغسطس-2023 الساعة: 08:43 م - آخر تحديث: 08:42 م (42: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي اليوم بصنعاء، المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني ومنتجات النحل الذي تنظمه على مدى أربعة أيام وحدة العسل

إفتتاح المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني بصنعاء

المؤتمرنت -
إفتتاح المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني بصنعاء
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي اليوم بصنعاء، المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني ومنتجات النحل الذي تنظمه على مدى أربعة أيام وحدة العسل باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري بالتنسيق مع وحدة تمويل المشاريع بأمانة العاصمة، وبمشاركة حوالي 80 جناح لمنتجي ونحالي وتجار العسل.

وقال النعيمي إن المهرجان يعد تظاهرة سنوية للترويج للعسل اليمني، واطلاع المجتمع على أنواعه وجودته مقارنة بالأصناف الخارجية والمستوردة، فضلا عن دور المهرجان في الحفاظ على الإرث التاريخي لإنتاج العسل وتسويقه بالصورة المثالية، ومواكبة التطورات والتقنية الحديثة في الإنتاج والتسويق.

ولفت إلى أن المهرجان يأتي في إطار توجهات الدولة للاهتمام بهذا المحصول الاقتصادي المهم، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتطوير إنتاجية العسل في اليمن.

وأشاد عضو السياسي الأعلى بمستوى الإعداد لفعاليات المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني، الذي يعد من أفضل الأنواع في العالم بما يعزز من سمعته والترويج له.

من جانبه أوضح وزير الزراعة والري عبد الملك الثور أن سلالة النحل في اليمن مميزة وتختلف عن غيرها من أنواع النحل في العالم رغم أنها صغيرة الحجم لكن إنتاجها عالي الجودة، وأن العسل اليمني يُنتج في مناطق طبيعية خالية من المواد الكيماوية، إلى جانب أن النحالين لا يقومون بانتزاع غذاء الملكات من العسل وبالتالي يصبح محتفظا بكامل مواصفاته الطبيعية، كما أن اختلاف البيئات الزراعية ساعد على تنوع العسل اليمني.

ونوه إلى أن العسل اليمني يحظى بإقبال المستهلكين نظرا لجودته العالية والمميزة التي عُرف بها منذ القدم.. مشيرا إلى أن المهرجان يعد فرصة لتنمية قطاع العسل، ودعماً للاقتصاد الوطني من خلال نشر ثقافة الإنتاج، والترويج والتسويق له.

فيما اعتبر نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا رضوان الرباعي، العسل اليمني إرثا تاريخيا في اليمن، في حين تعد تربية النحل وإنتاجية العسل من أهم الأنشطة الزراعية التي تمارسها شريحة كبيرة من أبناء الوطن كمصدر دخل، مؤكدا أن هناك توجهات للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوصيف وتصنيف العسل وتفعيل الإشراف الفني والرقابي على إنتاجه وتسويقه.. داعيا منتجي ومسوقي العسل إلى تسمية منتجاتهم بعلامات وماركات تجارية محددة.

واستعرض الرباعي الأنشطة التي نفذت في إطار النهوض بقطاع العسل، منها توزيع خلايا النحل والمستلزمات النحلية، وإنشاء مراكز لإكثار الخلايا.. لافتا إلى أن هناك توجه للاستفادة من المحميات الطبيعية، حيث تم ولأول مرة إنشاء محمية للعسل الدوائي الذي يعتبر من أهم المنتجات النحلية التي لا يتدخل فيها الانسان.

وتطرق إلى خطط الوزارة لبناء قدرات النحالين ليس في إنتاج العسل وحسب بل وفي المنتجات النحلية الأخرى مثل الغذاء الملكي وسم النحل وحبوب اللقاح .. داعيا رجال الأعمال إلى الاستثمار في تصنيع وإنتاج مدخلات ومستلزمات العسل التي تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتخفيف الكلفة.

بدوره أشار رئيس وحدة العسل في اللجنة الزراعية محمد عباس، إلى أن المهرجان إحدى طرق دعم العسل اليمني وتحسين صورته وطرق تداوله محليا وخارجيا.

ولفت إلى أن المهرجان يتضمن فعاليات شعبية وعلمية يشارك فيها خبراء وباحثون في مجال تربية النحل والمواصفات والخصائص الدوائية للعسل اليمني والإرشاد الزراعي والعديد من الأنشطة والفعاليات في هذا الجانب.

وعلى هامش المهرجان تم إشهار الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية النحل وإنتاج العسل بحضور فريق من الهيئة العامة للاستثمار.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إصابة طفل بانفجار جسم في الدريهمي
رياضة: إنتر يقلب تأخره إلى فوز على سان جيرمان
عربي ودولي: لبنان.. اشتباكات لليوم الثالث في "عين الحلوة"
اقتصاد: أسعار الذهب تتراجع في ظل ارتفاع الدولار
أخبار: قصف سعودي جديد يوقع جرحى في شدا صعدة
أخبار: أمطار متفاوتة وأجواء حارة على هذه المناطق
مجتمع مدني: طبيب: الحرقة قد تشير إلى الإصابة بالسرطان
علوم وتقنية: تحذير.. هذه العادات الغذائية تُدمر الأمعاء
رياضة: يونايتد يمدد شراكته مع أديداس حتى 2035
محافظات: المشاط يشدد على تطوير موانئ الحديدة
عربي ودولي: إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحا
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
مجتمع مدني: كيف تؤثر الصداقات على صحتك؟
أخبار: العاطفي: تكلفة احتلال المياه اليمنية ستكون باهظة
فنون ومنوعات: لماذا تقلّ الشهية في الطّقس الحارّ؟
أخبار: المشاط يؤكد على أهمية تحديث قطاعات الاتصالات
أخبار: الحديدة.. 57 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
علوم وتقنية: تحذير من زيت شائع يدمّر الأمعاء
أخبار: قصف سعودي يوقع 3 جرحى مدنيين في صعدة
أخبار: مجيديع يعزي العقيد أمين سند بوفاة شقيقه
اقتصاد: انتعاش اقتصادي طفيف بمنطقة اليورو
أخبار: صنعاء تزف بشرى للمعلمين.. صرف حوافز 3 أشهر
أخبار: النواب يحذر من التحركات الأمريكية بالمحافظات المحتلة
عربي ودولي: الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري
أخبار: غداً.. انطلاق مهرجان العسل اليمني الثاني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023