المؤتمرنت -

هطول أمطار غزيرة على صنعاء.. والأرصاد يحذر المواطنين

تشهد العاصمة صنعاء في هذه الأثناء هطول أمطار غزيرة على معظم أحياء العاصمة، وحذر المركز الوطني للارصاد المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها.



وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على محافظات ذمار، ريمة، إب، الضالع وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء تعز، لحج، البيضاء، شبوة وهضاب وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة وأجزاء من السواحل الغربية والشرقية.



وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 43 درجة مئوية، وحارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32 - 40 درجة مئوية.



ويُتوقع أيضاً هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 30 - 50 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 20-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 28.5 ملم، ريمة : 23.2، السدة : 18.8، الكدن : 15.0، إب : 6.3، المحويت : 5.5، صرفيت : 4.7، حجة : 4.0، حدة : 0.8 ملم.



وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، الجوف، الضالع، لحج، أبين، شبوة، البيضاء، وأجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة وكانت في مجملها خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية.



كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية ونصح بالإكثار من شرب السوائل.



وحث الصيادين ومرتادي البحر على أخذ الاحتياطات اللازمة جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.