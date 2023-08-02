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أخبار
المؤتمر نت - استمع مجلس النواب، في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، إلى ردود وإيضاحات أمين العاصمة، الدكتور حمود عباد، ومحافظ صنعاء

النواب يستمع إلى ردود أمين العاصمة ومحافظ صنعاء

المؤتمرنت -
النواب يستمع إلى ردود أمين العاصمة ومحافظ صنعاء
استمع مجلس النواب، في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، إلى ردود وإيضاحات أمين العاصمة، الدكتور حمود عباد، ومحافظ صنعاء، عبد الباسط الهادي، حول أسئلة واستفسارات عضوي المجلس، أمين باشا وعلي بغوي أصلع، بشأن صيانة الشوارع والطرق العامة.

وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب أهمية الإشراف على إعداد الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بتخطيط الشوارع؛ لتلافي أوجه القصور ومراعاة البُعد المستقبلي، وما يتعلق بالبنية التحتية من خدمات الصرف الصحي، وإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار.

وشدد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للشوارع والطرق مع مراعاة وضع الإمكانيات والاعتبارات والاحتياطات والاحتياجات اللازمة لذلك.

كما أكد الراعي أهمية تواجد المهندسين والمشرفين والمقاولين أثناء التنفيذ، وإجراء الرقابة الدورية المباشرة لتلك المشاريع، وعمل الصيانة والترميم والإصلاح للحفر والشوارع المتضررة أولاً بأول.

من جانبه، أكد أمين العاصمة، في سياق رده وإيضاحاته، أن الأمانة تعمل باستمرار على متابعة وتنفيذ المشاريع وأعمال الصيانة والترميم في إطار ما هو متاح.

وأشار إلى الجهود المبذولة للبحث عن تمويلات لتنفيذ عشرات المشاريع، التي تم استكمالها في المرحلتين الأولى والثانية، وكذا استكمال المراحل الأخيرة لبعض المشاريع.

ولفت عُباد إلى ما تم إنجازه من مشاريع، ومنها استكمال وإنجاز مشروعي جسري مذبح، والنصر تقاطع السائلة مع شارع النصر.. مبيناً بالأرقام ما تم إنفاقه من خارج إطار الموازنات بالتعاون مع بعض الأطراف والجهات الأخرى.

وخلال الجلسة، سلّم أمين العاصمة لرئيس مجلس النواب خلاصة عامة بالإيضاحات والردود على استفسارات عضوي المجلس فيما يتعلق بأسباب وتضرر شبكات الطرق والإسفلت في أمانة العاصمة، مرفقاً بذلك الحلول والمعالجات المقترحة والمطلوبة.

وتضمنت المرفقات مخاطبات أمانة العاصمة للجهات المعنية بالاحتياجات الفعلية لتنفيذ تلك المشاريع في ظل عجز المخصصات والتقديرات والاعتمادات المالية؛ لتلبية الحد الأدنى من ذلك.. مستعرضاً ما تعانيه البلاد من ظروف استثنائية جراء تداعيات العدوان والحصار.

وأرفق أمين العاصمة تقريراً فنياً مدعماً بالصور الفوتوغرافية لمراحل تنفيذ المشاريع لما قبل وبعد التنفيذ، وكذا التدخلات أثناء مواسم الأمطار، فضلاً عما يتعلق بالمشاريع في أمانة العاصمة للعام 2022م، إضافة إلى تقرير موجز عن تضرر شبكات الطرق في مدينة صنعاء، والحلول والمعالجات المقترحة والمطلوبة لمواجهة التنفيذ للتخفيف والحد من أضرار وكوارث السيول.

وأشار إلى جهود أمانة العاصمة في تنفيذ 11 مجرى سيل كبيرا لمواجهة أضرار الأمطار والسيول، وعشرات المشاريع الأخرى.

وأقر مجلس النواب إحالة تلك الردود والإيضاحات والمرفقات إلى لجان مختصة لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها.

وفي سياق متصل، استمع أعضاء مجلس النواب إلى إيضاحات محافظ صنعاء على سؤال عضو المجلس أمين باشا، بشأن إزالة المخلفات من الشوارع.. مشيراً إلى شحة الإمكانيات في هذا الجانب.. موضحا أنه يتم رفع تلك المخلفات لأعداد محدودة من بيارات الصرف الصحي لكل 12 موقع حفر، حسب الإمكانيات المتاحة.

وأكد المحافظ الهادي حرص المحافظة والتزامها بالعمل على تنفيذ ملاحظات المجلس.. مشيراً إلى ضرورة التعاون في توفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة أعمال الصيانة والترميم.

ووجَّه الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب على اهتمامهم بمتابعة هذه المواضيع المتصلة بحياة المواطنين، خاصة تلك التي تعكس الوجه الحضاري للمدن اليمنية، ومنها أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وأهمية تكاتف الجهات المعنية لإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة.

وشدد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم على أهمية الصيانة الدورية للشوارع والطرق العامة، وتحسين مظهر العاصمة صنعاء، والرقابة الفاعلة لإنجاز تلك المشاريع.

وعقَّب عضوا مجلس النواب، أمين باشا، وعلي أصلع، على ردود وإيضاحات أمين العاصمة ومحافظ صنعاء، وأكدا ضرورة إنجاز المشاريع وأعمال الترميم والإصلاح للطرق والشوارع، ورفع المخلفات أولاً بأول.








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