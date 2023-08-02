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المؤتمر نت - وجه الرئيس مهدي المشاط وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، بالتوسع في تقديم الخدمة عبر الشبكة الوطنية، وإدخال الخدمة للمشتركين سواءً القطاع التجاري أو المنزلي

المشاط يوجه بإعادة تشغيل خطوط النقل الكهربائية

المؤتمرنت -
المشاط يوجه بإعادة تشغيل خطوط النقل الكهربائية
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي.

وخلال اللقاء أشاد فخامة الرئيس بالإنجاز الملموس الذي حققته الوزارة ممثلة بوزيرها الدكتور البخيتي، ابتداءً بالتخطيط، وإعداد اللوائح القانونية والتعرفة السعرية العادلة، ومن ثم إنزالها للقطاع الخاص والالتزام بها، وضبط المخالفين، وإعادة جاهزية جزء كبير من الشبكة الذي دمرها العدوان الأمريكي السعودي خلال التسع السنوات الماضية.

وأشار إلى أن ما حققته وزارة الكهرباء، من خلال استمرار تقديم الكهرباء لمناطق الحديدة خلال 24 ساعة دون انقطاع طوال العام الماضي، والتخفيض في سعر التعرفة لمواطني الحديدة، يبعث على السرور والأمل في بناء دولة المؤسسات التي تخدم الشعب اليمني العظيم.

ووجه الرئيس المشاط وزير الكهرباء بالتوسع في تقديم الخدمة عبر الشبكة الوطنية، وإدخال الخدمة للمشتركين سواءً القطاع التجاري أو المنزلي.

وأكد أهمية تشغيل وتأهيل الإمكانيات الموجودة، التي دمرها العدوان الأمريكي السعودي، وتأهيل وصيانة شبكة التوزيع، وإعادة تشغيل خطوط النقل.








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