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المؤتمر نت - تتواصل فعاليات المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني ومنتجات النحل بالعاصمة صنعاء، المهرجان الذي يعرض العديد من أنواع العسل اليمني والمنتجات المصاحبة

مهرجان العسل.. تذكير بمنتج قومي وطموح للأفضل

المؤتمرنت - استطلاع/ إبراهيم الحجاجي -
مهرجان العسل.. تذكير بمنتج قومي وطموح للأفضل
تتواصل فعاليات المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني ومنتجات النحل بالعاصمة صنعاء، المهرجان الذي يعرض العديد من أنواع العسل اليمني والمنتجات المصاحبة، حيث مثل المعرض فرصة لاستعراض هذه المنتجات وكذا نقل ما يواجه العسل والنحالين والعاملين في هذا المجال من مشاكل ومعوقات.

"المؤتمرنت" يرصد في الاستطلاع 2 آراء عدد من المشاركين في المهرجان.

في البداية أوضح مدير كوكب النحل للعسل اليمني أسامة علي الاشموري، أن المهرجان مثل فرصة مهمة لإعادة سمعة العسل اليمني الذي تعرض خلال الفترة الماضية لحملة تشويه، وتأكيد بأن العسل اليمني لا يضاهيه أي عسل في العالم، كما تطرق الى عدد من المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع العسل والنحالين أبرزها احتطاب الاشجار التي تتغذى منها النحل خاصة مع الظروف التي مر بها اليمنيين من انقطاع وشح في مادة الغاز المنزلي، بالإضافة الى رحيل النحالين من مراعي النحل في عدة مناطق التي شهدت وما زالت احداث نتيجة الحرب منذ بدايتها، متمنياً من الجهات المعنية تعزير الجهود لحماية النحل والعسل اليمني بشكل عام من الاحتطاب واستيراد العسل الخارجي والمبيدات المهربة التي تفتك بالنحل.

أما مدير (بشيبش للعسل) فيصل علي بشيبش فيؤكد أن المهرجان يمثل نقطة التقاء لجميع النحالين المشاركين والعاملين في هذا المجال وكذا الجهات المعنية عبر ممثليها، وإبراز العسل اليمني كأفضل عسل في العالم وإعادة الثقة لدى المستلك المحلي بأن العسل اليمني ما زال بنفس المكانة والجودة وألا ينجرو خلف الشائعات التي تستهدف هذا المنتج الوطني القومي من حيث مكانته وسمعته التاريخية وجودته الأفضل على مستوى العالم، مطالباً الجهات المعنية تعزيز جهودها لتشجيع النحالين ومنتجي العسل وإزالة العوائق االتي تقف أمامهم حتى يتم تصديره الى الخارج بشكل افضل.

ويؤكد مدير فخر الابداع للعسل سمير جار الله الشاهري عدم صحة الشائعات التي تستهدف سمعة وجودة العسل اليمني، خاصة أن مصدر تلك الشائعات مقطع فيديو في أحدى منصات التوصل الاجتماعي، بينما حوالي 100 إلف نحال يتحصلون العسل من مراعي مضمونة في مختلف مناطق اليمن، والجميع يعرف أن العسل اليمني هو الأجود على مستوى العالم، كون النحل تتغذى من اشجار وأعشاب هي الأفضل بالاضافة الى مناخ اليمن المتنوع ولن تؤثر عليه أي شائعات، إلا أن ذلك يحتاج الى تعزيز الجهود وتكاتفها لتشجيع النحالين ومنتجي النحل.

ويرى عبدالمجيد الاشموري أن المهرجان تظاهرة جميلة لإبراز العسل اليمني بشكل أفضل وبمثابة تذكير لليمنيين بتعزير ثقتهم أن منتجهم ما زال وسيظل الأفضل في العالم، متمنياً أن يخرج المهرجان برؤى تسهم في تطوير قطاع العسل والنحالين حتى يتم انتاجه بشكل أكبر وجودة أفضل وتصديره الى الخارج بشكل أفضل مما هو عليه حاليا.








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