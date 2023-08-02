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أخبار
المؤتمر نت - وجه الرئيس مهدي المشاط وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب

الرئيس المشاط يصدر توجيهات هامة لوزير التعليم العالي

المؤتمرنت -
الرئيس المشاط يصدر توجيهات هامة لوزير التعليم العالي
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب.

جرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات الحكومية والأهلية والإشراف والرقابة على أدائها.

وخلال اللقاء أكد الرئيس المشاط، أن العدوان الأمريكي السعودي تعمد استهداف العملية التعليمية بشكل مباشر وبطرق مختلفة، حيث تعرضت البنية التحتية للجامعات والمعاهد والمدارس للقصف، كما قامت دول العدوان بقيادة أمريكا بقطع مرتبات المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات بهدف تضييق أوضاعهم المعيشية والنفسية وتجهيل الأجيال من أبناء الشعب اليمني.

ووجه فخامة الرئيس وزير التعليم العالي بالاهتمام بالعملية التعليمية وتطوير المناهج والأداء بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وبما ينعكس إيجابا على مخرجات التعليم العالي، مؤكداً على أهمية ربط العلوم والمعارف والتخصصات مع احتياجات التنمية والعمل.

وعبر عن الشكر لأساتذة الجامعات والمعاهد والمدارس اليمنية الذين قدموا طوال تسعة أعوام من العدوان كل ما لديهم من معرفة وعلوم، وقاموا بدورهم الجهادي المقدس في تعليم الأجيال، والذي نعتبره دورا عظيما لا يقل أهمية عمّا يقوم به أبطال الجيش في الجبهات المتقدمة.








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