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المؤتمر نت - تقرير: تضرر 80 ألف يمني جراء السيول

تقرير دولي: تضرر 80 ألف يمني جراء السيول

المؤتمرنت -
تقرير دولي: تضرر 80 ألف يمني جراء السيول
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، تضرر أكثر من 80 ألف يمني جراء الأمطار الغزيرة والسيول منذ مطلع العام الجاري 2023.

وأكد تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه "بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2023 تضررت 11 ألف و484 أسرة يبلغ عدد أفرادها 80 ألفا و338، بالظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء اليمن كالأمطار الغزيرة والسيول".

وأضاف أن "غالبية المتضررين يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها، وتستضيف النازحين".

وأشار التقرير إلى أن "آلية الاستجابة السريعة الأممية عززت استجابتها لمساعدة الأسر المتضررة من السيول في 147 مديرية في 18 محافظة (من أصل 22)".

ولفت إلى أنه "منذ يناير حتى نهاية يوليو تم توزيع المساعدات على أكثر من 124 ألف نازح متضرر من النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية ".












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