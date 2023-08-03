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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ محمد عبدالله حمود الرحبي عضو قيادة الدائرة (18)، عضو اللجنة الدائمة، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد الرحبي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد الرحبي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ محمد عبدالله حمود الرحبي عضو قيادة الدائرة (18)، عضو اللجنة الدائمة، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد مصطفى محمد عبدالله الرحبي وإخوانه وباقي أفراد الأسرة وجميع قيادات وأعضاء المؤتمر بأمانة العاصمة في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته في إنجاح العمل التنظيمي في دائرته وفي مديرية شعوب، وما كان يتمتع به من ثقافة وقدرة تنظيمية متميزة جعلته دوماً يتمكن من انجاز كافة المهام المسندة اليه بدرجة عالية من القدرة والتفرد والصدق والإخلاص، عبر العديد من المحطات المهمة في مسيرة المؤتمر.

ونوه بمواقف الفقيد الوطنية والتنظيمية وما اتسم به من حنكة وشجاعة ومن اخلاق رفيعة اكسبه حب الآخرين وتقديرهم، كما كان مشهوداً له على المستوى الاجتماعي بحكمته وتفانيه في خدمة الناس والسعي للإصلاح بينهم وحل مشاكلهم وقضاياهم.

وأكد أبو راس، أن المؤتمر خسر برحيل الأستاذ محمد الرحبي أحد قياداته الأوفياء الثابتين على مبادئهم وقيمهم الأصيلة.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "








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