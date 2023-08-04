المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

مشاركون يؤكدون نجاح المهرجان الثاني للعسل.. ويطالبون بتعزيز الجهود لتطوير انتاجه

أكد عدد من المشاركين في المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني ومنتجات النحل، أن المهرجان حقق نجاحاً كبيراً من حيث الاقبال الكبير وإزالة بعض الشائعات التي كانت تستهدف سمعة العسل اليمني الذي يعتبر الأفضل على مستوى العالم من حيث الجودة والقيمتين الغذائية والدوائية، حيث استعرض المهرجان كافة أنواع العسل ومصادره الزهرية في عموم محافظات اليمن.



وأوضح رئيس الجمعية اليمنية للنحالين وتجار العسل مدير مؤسسة جبال اليمن للعسل اليمني والمنتجات الطبيعية عبدالله يريم أن المهرجان حقق نجاح كبير من خلال عرض العسل اليمني بمختلف أنواعه ومصادره الزهرية في عموم محافظات اليمن، من خلال مشاركة أغلب منتجي وتجار العسل في هذا المهرجان واستطاعو إيصال رسالتهم بأن العسل اليمني ما زال يحتل الصدارة من حيث الجودة على مستوي العالم، متمنياً التحشيد للمهرجانات القادمة بشكل أكثر وتنظيم بشكل أفضل حتى نرفع من مستوى المنتج الوطني القومي، كما دعا اليمنيين للإقبال على العسل اليمني باعتبارة الأفضل جودة من الخارجي ودعما للمنتج المحلي.



بدورهم عبر كلاُ من مدير كوكب النحل للعسل اليمني أسامة الاشموري، ومدير وادي حضرموت للعسل مطيع السعدي، ومدير عجائب العسل ماجد الاشموري، ومدير ركن الشفاء للعسل اليمني ماهر أحمد العسرة في مجمل احاديثهم لكاتب السطور عن شكرهم لكل من أعد وساهم في إقامة هذا المهرجان، مؤكدين أن المهرجان حقق نجاحاً كبيراً من حيث الاقبال عليه طوال فترة إقامته وكذا إيصال رسالة الى العالم بأن العسل اليمني كان وما زال وسيظل في صدارة العسل على مستوى العالم من حيث الجودة والقيمتين الغذائية والدوائية، متمنيين إقامة مزيد مثل هذه المهرجانات وتعزيز الجهود لمعالجة وإزالة كافة المشاكل والمعوقات التي تقف أمام هذا المنتج القومي وفي مقدمتها إيقاف استيراد العسل الخارجي والاحتطاب والمبيدات الفتاكة.



وكانت الجمعية اليمنية للنحالين وتجار العسل قد عقدت ندوة علمية على هامش المهرجان حيث تناولت الورقة الاولى للدكتورة جميلة عاطف كلية الزراعة جامعة صنعاء "الغذاء الملكي Royal Jull في عالم المنتجات غير العسلية وأهميتها في حياة الإنسان" والثانية للدكتور أنور المقطري هيئة البحوث الزراعية "الخصائص الدوائية للبربولس"، والثالثة للمهندس ياسين محمد الأصبحي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة "عرض تقديمي لنشاط الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة"، وتناولت الورقة الرابعة "إرشادات حول تربيةالنحل وإنتاج العسل" قدمها المهندس محمد أبو طالب عن مؤسسة بنيان، والورقة الخامسة "أهمية الفحوصات الحسية للعسل" قدمها أمين عام الجمعية اليمنية للنحالين وتجار العسل توفيق المعمري وعضو مجلس إدارة الجمعية خالد الحميري، كما استعرض مدير وحدة العسل باللجنة الزراعية والسمكية العليا الاستاذ محمد عباس في الورقة الختامية "الاجراءات المتخذة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي يعاني منها قطاع تربية النحل وإنتاج العسل".