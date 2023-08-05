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المؤتمر نت - اختتمت بصنعاء، فعاليات المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني ومنتجات النحل، نظمته وحدة العسل اليمني باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة بالتنسيق

اختتام فعاليات مهرجان العسل اليمني الثاني بصنعاء

المؤتمرنت -
اختتام فعاليات مهرجان العسل اليمني الثاني بصنعاء
اختتمت بصنعاء، فعاليات المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني ومنتجات النحل، نظمته وحدة العسل اليمني باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة بالتنسيق مع وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بأمانة العاصمة.

هدف المهرجان الذي أقيم تحت شعار " #اليمن_موطن_العسل"، إلى إحياء مكانة العسل اليمني في المحافل الدولية والإرتقاء بتسويقه، بالإضافة إلى إشهار أصناف عالية الجودة منه.

وحظي المهرجان الذي استمر أربعة أيام، بمشاركة واسعة وفاعلة من قبل الزوار والقطاع الخاص والمؤسسات والجهات الحكومية والمهتمين بالعسل اليمني ومختلف شرائح المجتمع ممن حرصوا على اقتناء عينات من المنتج مستفيدين من التخفيضات في أسعار العسل التي قدمها المهرجان لزائريه.

وأشاد مشاركون في فعاليات وأنشطة المهرجان، بالإقبال الكبير الذي شهده المهرجان من قبل المستهلكين والزائرين، منوهين بمستوى الإعداد والتحضير من قبل اللجنة التحضيرية للمهرجان.

وأكدوا حرصهم على اقتناء العسل اليمني من الأنواع المختلفة المعروضة في المهرجان لثقتهم العالية بجودتها كونها خضعت للفحص والرقابة وقياس مدى مطابقتها للمواصفات والجودة.

وطالبوا بأن تكون هناك مهرجانات مماثلة لإتاحة الفرصة لهم لاقتناء احتياجاتهم من هذا المنتج بأسعار مناسبة ومخفضة تتلاءم مع مستويات الدخل المتواضع وأوضاعهم المعيشية والتخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار.

وتضمن المهرجان فعاليات شعبية وعلمية شارك فيها خبراء وباحثون في مجال تربية النحل والمواصفات والخصائص الدوائية للعسل اليمني والإرشاد الزراعي والعديد من الأنشطة والفعاليات في هذا المجال.

وتكمن أهمية المهرجان في اطلاع المجتمع على أنواعه وجودته مقارنة بالأصناف الخارجية والمستوردة، فضلا عن دوره في الحفاظ على الإرث التاريخي لإنتاج العسل وتسويقه بالصورة المثالية، ومواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في الإنتاج والتسويق والتصدير.








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