المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر: أمطار وسيول وموجة حر شديدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على مناطق من محافظات تعز، الضالع، البيضاء، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، عمران، مرتفعات لحج وأبين وشبوة وهضبة حضرموت.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من صعدة والسواحل الشرقية والجنوبية وسهل تهامة.



وحسب المركز قد يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحاري والهضاب الداخلية ودرجات الحرارة العظمى تتراوح بين 38-45 درجة مئوية، وحاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة بين 33-40 درجة.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وسرعتها تتراوح بين 25-55 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حدة : 4.8 ملم، صنعاء : 0.9، صعدة : 0.5، صرفيت : 0.2 ملم.



وهطلت أمطار على بعض مناطق من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية كانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً، وشرب كميات كافية من المياه والمرطبات، في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.



كما حذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.