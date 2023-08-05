السبت, 05-أغسطس-2023 الساعة: 06:00 م - آخر تحديث: 05:26 م (26: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أكد المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي حسين عامر جبل، البدء بترحيل أربعة ملايين و77 ألفاً و109 كتب مدرسية لمكاتب التربية بالمحافظات

توزيع أكثر من 4 ملايين كتاب مدرسي على المحافظات

المؤتمرنت -
توزيع أكثر من 4 ملايين كتاب مدرسي على المحافظات
دشن نائب وزير التربية والتعليم، خالد جحادر، ومعه المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، حسين عامر جبل، اليوم، بصنعاء المرحلة الأولى لترحيل الكتاب المدرسي لمكاتب التربية بالمحافظات.

وفي التدشين أكد نائب الوزير جحادر حرص الوزارة على طباعة المنهج المدرسي رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي أفرزها استمرار العدوان والحصار وشحة الإمكانات المتاحة، وبنسبة 50 بالمئة من إجمالي الكتب المدرسية المطلوبة.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية و مطابع الكتاب المدرسي لإنجاز الخطة الطباعية للفصل الدراسي الأول بإجمالي 17 مليون و 282 الفاً و 417 كتاباً ووفقاً لتوفر الإمكانات والتي سيتم توزيعها على مكاتب التربية بالمحافظات ومن ثم مكاتب التربية بالمديريات ليتم توزيعها على عموم المدارس.

واشاد نائب الوزير بجهود مطابع الكتاب المدرسي والعاملين فيها الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز الخطة الطباعية في أقرب وقت ممكن نظراً للتأخر في البدء بعملية الطباعة نتيجة تأخر الدعم والنفقات التشغيلية اللازمة.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي حسين عامر جبل، البدء بترحيل أربعة ملايين و77 ألفاً و109 كتب مدرسية لمكاتب التربية بالمحافظات كمرحلة أولى.

وتطرق إلى الجهود التي تبذلها المطابع لإنجاز خطتها الطباعية وفقاً لتوفر الإمكانات اللازمة في ظل حرصها على تحسين جودة طباعة الكتاب المدرسي وتفادي الأخطاء الفنية والطباعية.

وأوضح جبل أن عملية الترحيل تتم وفقاً للكشوفات التي تم رفعها من مكاتب التربية بإجمالي عدد الطلاب بمدارس المحافظة، مهيباً بالجميع وخاصة ابنائنا الطلاب الحفاظ على الكتاب المدرسي حتى يستفيد منه زملائهم في الأعوام اللاحقة.

ولفت إلى الجهود المبذولة للحد من بيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء من خلال التنسيق مع جهات الضبط والجهات ذات العلاقة لضبط باعة الكتاب المدرسي والمطابع التجارية التي تقوم بطباعته باعتبار حقوق الطباعة محفوظة لوزارة التربية.

كان نائب وزير التربية خالد جحادر اطلع على سير العمل بمطابع الكتاب المدرسي، مستمعاً من المدير التنفيذي للمؤسسة والقائمين عليها إلى شرح تفصيلي حول الجهود المبذولة لإنجاز الخطة الطباعية وبحسب توفر الاحتياجات اللازمة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: تدشين تشجير الجزر الوسطية في دمت
عربي ودولي: 897 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه في يوليو
اقتصاد: 26.7 ارتفاعا في تداولات بورصة مسقط
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي
رياضة: إنتر ميلان يضم جوهرة ريال مدريد
عربي ودولي: اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
محافظات: ضبط سلع ومنتجات عليها شعارات صهيونية
أخبار: مقتل 8 بصواعق رعدية.. ومدني صنعاء يطلق تحذيرات مهمة
أخبار: بعد نجاح مهرجان العسل.. مشاركون يطالبون بتعزيز الجهود لتطوير انتاجه
رياضة: تشيلسي يعلن التعاقد مع أكسيل ديساسي
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يوليو
فنون ومنوعات: هل حاولت شيرين عبدالوهاب الانتحار؟
علوم وتقنية: علامات على الوجه مؤشر لمرض السرطان
عربي ودولي: كوريا الشمالية تعلن دعمها الكامل للصين
أخبار: أمطار ورياح قوية وأجواء حارة.. تحذيرات هامة
فنون ومنوعات: تعرف على مخاطر تناول بدائل السكر
أخبار: مسؤول اليونيسف يطّلع على احتياجات مستشفى الثورة
أخبار: 8 غارات ضمن 44 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد الرحبي
رياضة: يوفنتوس يضرب ريال مدريد بثلاثية
مجتمع مدني: نصائح لتجنب مضاعفات مرض السكري
أخبار: ورشة توعوية للخطباء حول مخاطر المخدرات
عربي ودولي: فرنسا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من النيجر
عربي ودولي: الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية
اقتصاد: الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023