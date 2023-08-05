المؤتمرنت -

توزيع أكثر من 4 ملايين كتاب مدرسي على المحافظات

دشن نائب وزير التربية والتعليم، خالد جحادر، ومعه المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، حسين عامر جبل، اليوم، بصنعاء المرحلة الأولى لترحيل الكتاب المدرسي لمكاتب التربية بالمحافظات.



وفي التدشين أكد نائب الوزير جحادر حرص الوزارة على طباعة المنهج المدرسي رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي أفرزها استمرار العدوان والحصار وشحة الإمكانات المتاحة، وبنسبة 50 بالمئة من إجمالي الكتب المدرسية المطلوبة.



وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية و مطابع الكتاب المدرسي لإنجاز الخطة الطباعية للفصل الدراسي الأول بإجمالي 17 مليون و 282 الفاً و 417 كتاباً ووفقاً لتوفر الإمكانات والتي سيتم توزيعها على مكاتب التربية بالمحافظات ومن ثم مكاتب التربية بالمديريات ليتم توزيعها على عموم المدارس.



واشاد نائب الوزير بجهود مطابع الكتاب المدرسي والعاملين فيها الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز الخطة الطباعية في أقرب وقت ممكن نظراً للتأخر في البدء بعملية الطباعة نتيجة تأخر الدعم والنفقات التشغيلية اللازمة.



من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي حسين عامر جبل، البدء بترحيل أربعة ملايين و77 ألفاً و109 كتب مدرسية لمكاتب التربية بالمحافظات كمرحلة أولى.



وتطرق إلى الجهود التي تبذلها المطابع لإنجاز خطتها الطباعية وفقاً لتوفر الإمكانات اللازمة في ظل حرصها على تحسين جودة طباعة الكتاب المدرسي وتفادي الأخطاء الفنية والطباعية.



وأوضح جبل أن عملية الترحيل تتم وفقاً للكشوفات التي تم رفعها من مكاتب التربية بإجمالي عدد الطلاب بمدارس المحافظة، مهيباً بالجميع وخاصة ابنائنا الطلاب الحفاظ على الكتاب المدرسي حتى يستفيد منه زملائهم في الأعوام اللاحقة.



ولفت إلى الجهود المبذولة للحد من بيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء من خلال التنسيق مع جهات الضبط والجهات ذات العلاقة لضبط باعة الكتاب المدرسي والمطابع التجارية التي تقوم بطباعته باعتبار حقوق الطباعة محفوظة لوزارة التربية.



كان نائب وزير التربية خالد جحادر اطلع على سير العمل بمطابع الكتاب المدرسي، مستمعاً من المدير التنفيذي للمؤسسة والقائمين عليها إلى شرح تفصيلي حول الجهود المبذولة لإنجاز الخطة الطباعية وبحسب توفر الاحتياجات اللازمة.