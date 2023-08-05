المؤتمرنت -

المشاط يشيد بدور القوات البحرية في مواجهة العدوان

التقى فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، رئيس أركان القوات البحرية والدفاع الساحلي العميد منصور أحمد السعادي.



ناقش اللقاء نتائج عمليات تطوير برامج تأهيل القوات البحرية لتنفيذ مختلف العمليات المناطة بها لحماية المياه الإقليمية اليمنية والذود عن الحمى في المياه اليمنية والتي تمثل مسؤولية كبيرة.



كما جرى خلال اللقاء الوقوف على مستوى التسليح النوعي الذي باتت تمتلكه القوات البحرية بما يمكنها من مواجهة العدو بكل جدارة واقتدار ويضعها بمستوى التحديات.



وأشاد الرئيس المشاط بالدور الذي قامت به القوات البحرية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي خلال السنوات الماضية، والعمليات النوعية التي نفذتها، وأظهرت مدى القدرات التي وصلت إليها وما يمكن أن تقوم به في المستقبل في ظل استمرار العدوان والحصار على بلادنا.