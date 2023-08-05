المؤتمرنت -

الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للأستاذة جميلة الماخذي

قامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، بزيارة الأستاذة جميلة حمود الماخذي، قدمنا خلالها واجب العزاء والمواساة بوفاة زوجها علي لطف الصرمي.



وعبرتا عن صادق تعازيهما وعميق مواساتهما نيابةً عن قيادة القطاع النسوي وكافة الفعاليات النسوية بالمؤتمر الشعبي العام في هذا المصاب.



سائلتان المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنآ إليه راجعون..