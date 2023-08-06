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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار وحرارة شديدة.. الأرصاد يحذر الصيادين

المؤتمرنت -
أمطار وحرارة شديدة.. الأرصاد يحذر الصيادين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد على مناطق من محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع ومرتفعات كل من : لحج، أبين، البيضاء، شبوة وحضرموت.

ومن المحتمل أيضاً هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من غرب الجوف، صعدة، السواحل الشرقية والجنوبية وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 44 درجة مئوية.

فيما قد تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32 - 41 درجة مئوية.

وحسب المركز من المتوقع هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 35 - 45 عقدة، في حين قد تهب رياح نشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-35عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ذمار: 23 ملم، حجة: 10، السدة: 9.4، تعز: 9.2، عتق: 6.8، حدة: 5.7، صرفيت: 3، إب: 1.6، المحويت: 1.5، عمران: 0.5 ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، ريمة، الضالع، لحج، أبين، البيضاء وحضرموت، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية.

كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخصوصا من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصرا ونصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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