المؤتمرنت -

اتلاف كميات من الأدوية المهربة والمنتهية

أتلف مكتب جمارك ورقابة صنعاء اليوم، بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والجهات المعنية كمية كبيرة من الأدوية المضبوطة المهربة ومنتهية الصلاحية.



حيث تم إتلاف ألف و60 كرتوناً وستة طرود و212 باكتاً لتسعين صنفاً من الأدوية المضبوطة سواء المهربة والمنتهية أو غير المصرح بدخولها إلى البلد.



وأوضح نائب مدير عام مكتب جمارك ورقابة صنعاء محمد عزيز، أن عملية الإتلاف تمت وفق القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها ولما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا على الصحة والسلامة.



وذكر أن اتلاف الكمية جرى في مقلب الأزرقين وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لتواجد الأصناف في مخازن المكتب ووفق الجرد الفعلي للمخازن الصادر عن إدارة الضابطة الجمركية.



وأكد عزيز أن المكتب لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع دخول السلع المهربة والمنتهية وغير المصرح بدخولها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.