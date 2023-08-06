الأحد, 06-أغسطس-2023 الساعة: 06:30 م - آخر تحديث: 06:25 م (25: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - النواب يواصل مناقشته للقضايا الهامة

النواب يواصل مناقشته للقضايا الهامة

المؤتمرنت -
النواب يواصل مناقشته للقضايا الهامة
واصل مجلس النواب في جلسته، اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشته للقضايا المهمة التي تم تحديد أولوياتها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ.

وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير العدل القاضي نبيل العزاني إلى إيضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة العدل، مثمناً الجهود التي يبذلها المجلس والنقاشات الجادة التي تجرى تحت قبة البرلمان، وتصب في المصلحة العامة للدولة، وترتكز على المنطق والظروف التي تتطلبها المرحلة الراهنة لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار.

وبين العزاني أنه سيسلم للمجلس مصفوفة بالقوانين التي تمنح صفة الضبطية القضائية، فضلاً عن القرارات التي تخول للمختصين ذلك.

وأكد أن وزارة العدل تكّثف وتضاعف من جهودها لتنفيذ توصيات المجلس فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي وعدم التطويل في القضايا.

وقال "رغم الكثير من الصعوبات إلا أن هناك إنجاز للكثير من القضايا وسيتم موافاة المجلس بتقرير مفصل حول ذلك".

واختتم وزير العدل ايضاحاته بالتزام الوزارة بتنفيذ التوصيات ومخرجات اللقاء البرلماني الحكومي المشترك، وما يتعلق بالنقاط الخاصة بوزارة العدل.

وفي سياق متصل استمع المجلس من وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق إلى إيضاح حول عدم قيام صندوق صيانة الطرق بصلاحياته المحددة في قانون إنشائه، بصيانة الطرق المتهالكة جراء السيول والأمطار وعدم التزام الصندوق بتوجيهات وزارة الأشغال.

وبرر ذلك بسحب الصلاحيات الممنوحة للوزارة وعدم العودة للوزارة.

وفيما يخص رفع مكاتب الأشغال للمخلفات المتعلقة بالبناء والبيارات وغيرها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتجاوزين بالبناء في الشوارع العامة، أوضح وزير الأشغال أن مكاتب الأشغال في المحافظات تتبع المحافظين والسلطات المحلية وعليها الاضطلاع بواجباتها إزاء ذلك.

وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب ونائبه عبدالسلام صالح هشول، تكاملية الأداء البرلماني الحكومي في كافة الأطر التشريعية والتنفيذية والرقابية للخروج بحلول عملية للمحاور والنقاط المهمة التي تتمحور حولها النقاشات على ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وتوصياتهم السابقة وإيضاحات الجانب الحكومي لكل نقطة على حدة.

وشددا على أهمية حضور وزراء المالية والتربية والصناعة والتجارة، والصحة لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات، ومنها الوقوف أمام الإيرادات والنفقات بكل شفافية ووضوح ليتسنى معالجة الاختلالات أينما وجدت ومن ثم إيجاد البدائل والحلول الممكنة لتخفيف المعاناة التي أثقلت كاهل المواطنين بسبب الآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار.

وأكد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم وملاحظاتهم أهمية تفعيل التفتيش القضائي واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأداء المحاكم والقضاة والبت في القضايا وفقا للقوانين النافذة ووضع المعايير اللازمة لسلطات الضبط القضائي وتشكيل لجان فاعلة لممارسة الرقابة على اداء سلطات الضبط القضائي وفقا للإجراءات القانونية السليمة.

كما شددوا على ضرورة إعادة الصلاحيات الممنوحة لبعض الوزارات ومنها الأشغال لممارسة دورها ومهامها على الوجه الأكمل.

وأكدت نقاشات أعضاء المجلس، ضرورة أن تقدم الحكومة خطتها الإنفاقية للعام 1445هـ ليتسنى مناقشتها والرقابة عليها والمحاسبة في ضوء ذلك.

وقد أقرّ المجلس مواصلة النقاش بحضور رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة والوزراء المعنيين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
عربي ودولي: الحرائق تلتهم 600 هكتار من غابات إسبانيا
أخبار: مخلفات العدوان تسقط 17 ضحية خلال يوليو
أخبار: الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للماخذي
أخبار: 55 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: المشاط يشيد بدور القوات البحرية في مواجهة العدوان
رياضة: مانشستر يونايتد يضم الدنماركي هويلوند
علوم وتقنية: السكر المضاف يرتبط بخطر حصى الكلى
أخبار: النواب يناقش صرف المرتبات بحضور الحكومة
أخبار: توزيع 4 ملايين كتاب مدرسي على المحافظات
محافظات: تدشين تشجير الجزر الوسطية في دمت
عربي ودولي: 897 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه في يوليو
اقتصاد: 26.7 ارتفاعا في تداولات بورصة مسقط
أخبار: الأرصاد يحذر: أمطار وسيول وموجة حر شديدة
أخبار: اختتام فعاليات مهرجان العسل اليمني الثاني بصنعاء
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي
رياضة: إنتر ميلان يضم جوهرة ريال مدريد
عربي ودولي: اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
علوم وتقنية: وضعية خطيرة عليك تجنبها خلال النوم
أخبار: الحديدة.. 56 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
محافظات: ضبط سلع ومنتجات عليها شعارات صهيونية
أخبار: جرحى مدنيون في قصف سعودي على صعدة
أخبار: مقتل 8 بصواعق رعدية.. ومدني صنعاء يطلق تحذيرات مهمة
أخبار: بعد نجاح مهرجان العسل.. مشاركون يطالبون بتعزيز الجهود لتطوير انتاجه
رياضة: تشيلسي يعلن التعاقد مع أكسيل ديساسي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023