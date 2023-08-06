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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة إلى

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ احمدبن جلال بوفاة نجله

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي الشيخ احمدبن جلال بوفاة نجله
بعث الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ احمد علي بن جلال عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام في وفاة نجله حسن .

وعبر رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص تعازيه وعميق مواساته للشيخ احمد بن جلال وكافة ال جلال بمحافظة مأرب بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد فقيدهم برحمته وعظيم مغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وانا اليه راجعون








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