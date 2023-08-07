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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبَرَد أحياناً على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار ورياح وحبات بَرَد

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار ورياح وحبات بَرَد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبَرَد أحياناً على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد على مناطق من محافظات حجة، عمران، المحويت، صنعاء، صعدة، البيضاء، شبوة، وسهل تهامة، وهضاب وصحاري محافظتي حضرموت والمهرة.

ومن المحتمل أيضاً هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، ومرتفعات أبين ولحج.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39- 44 درجة مئوية.

فيما قد تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 - 40 درجة مئوية.

وحسب المركز من المتوقع هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 25 - 40 عقدة، في حين قد تهب رياح نشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الجنوبية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15 - 30 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذا من العواصف الرعدية، منبها سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو بسبب الضباب ومن عبور الجسور الأرضية.

كما نبه المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة على الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، ناصحا بالإكثار من شرب السوائل.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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