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المؤتمر نت - جدد فخامة المشير الركن مهدي المشاط، التأكيد على ضرورة الوقوف الجاد في مواجهة العدوان والحصار الجائرين على اليمن من خلال المواجهة العسكرية

المشاط يتوعد العدوان بمواجهات عسكرية جديدة

المؤتمرنت -
المشاط يتوعد العدوان بمواجهات عسكرية جديدة
جدد فخامة المشير الركن مهدي المشاط، التأكيد على ضرورة الوقوف الجاد في مواجهة العدوان والحصار الجائرين على اليمن من خلال المواجهة العسكرية.

وخلال لقائه بوفد من قبائل الجوف، قال المشاط: "إن عادوا فنحن حاضرين في مواقع القتال والشرف والبطولة، وكذلك مواجهة العدوان من خلال تحصين الجبهة الداخلية والاهتمام بالوعي والتعبئة العامة للمجتمع، ضد أي عدوان محتمل".

وشدد على أنه "بوحدة الصف وحلحلة المشاكل نستطيع أن نحبط كل مؤامرات الأعداء، وهي مسؤولية وطنية ودينية"، معبرًا عن رغبة اليمنيين في "لملمة الشتات" فيما "العدو يريد خلخلة صفوفنا لتهيئة الأوضاع لتصعيد عسكري".

وأضاف المشاط: "عندما يتوجه العدو إلى تفريق شمل المجتمع، فإنه يجهز للعدوان على هذا المجتمع ويجهز للحرب".

وتوجَّه الرئيس المشاط للعدو بالقول: "سيكون مصير كل مؤامراتك الفشل في كل الجبهات وفي كل مناطق الجمهورية اليمنية وفي محافظة الجوف بالتحديد ما دام فيها أبناء ذي غيلان وأبناء دهم".

وتابع: "نحن نريد مجتمعًا قويًّا يبني وضعه على أسس صحيحة. العدو لا يريد لمحافظة الجوف الخير ولا أي محافظة. كان يريد تدمير المجتمع ويريد تدمير مقدرات أبناء الجوف.

وحث على الاهتمام بالتعليم كون العدو يسعى لتجهيل المجتمع وهذا الجيل، والأجيال القادمة، فالتعليم يمثل تحصينا للأجيال في كافة المجالات ويسهم في تنشئة جيل من أبناء المحافظة مسلح بالوعي والعلم والبصيرة ليعيش حراً كريما.

وحذّر المشاط من مخططات الأعداء في إثارة الفتن والمشاكل بين أبناء الجوف، وحث على عدم التأثر بأكاذيب العدوان وقلبه للحقائق.








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