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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد، على عدد من المحافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الساحلية والصحراوية، خلال الـ24 ساعة القادمة

حرارة مرتفعة.. أمطار غزيرة وبَرَد في هذه المناطق

المؤتمرنت -
حرارة مرتفعة.. أمطار غزيرة وبَرَد في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد، على عدد من المحافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الساحلية والصحراوية، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد والبرد على محافظات إب، الضالع، البيضاء، ذمار، المحويت.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات شبوة، حضرموت، عمران، صعدة، تعز، صنعاء، لحج، أبين، المهرة وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40- 45 درجة مئوية، فيما قد تكون حارة ورطبة بالمناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة بين 33 - 40 درجة مئوية.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 - 43 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر تتراوح سرعتها بين 15 - 33 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 3.6 ملم، ريمة : 1.4، صرفيت : 0.8ملم، كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز، الضالع ولحج وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من خطورة ضربات البرق والعواصف الرعدية وتجاوز ممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو بسبب الضباب.

ونصح المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية بالإكثار من شرب السوائل.

ودعا المركز الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر.








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