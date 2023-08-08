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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الحماسي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الحماسي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء/ محمد حسين الحماسى، امين عام المجلس المحلى بمديرية سنحان وبني بهلول سابقا، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد العميد الركن /صالح محمد حسين الحماسى، والشيخ /حسين محمد حسين الحماسي، واخوانهم، وكافة آل الحماسى، بمنطقه بنى بهلول مديرية سنحان محافظة صنعاء، عبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون "








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