المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة محمد القراتلي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة محمد صالح القراتلي، عضو قيادة فرع المؤتمر السابق بالدائرة 16، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الشريف، في البرقية التي بعثها إلى نجله بشير محمد صالح القراتلي وإخوانه، بمناقب الفقيد، وحضوره الإجتماعي والسياسي والتنظيمي المتميز في مختلف المناسبات والفعاليات، وما حظي به من تقدير واحترام لدى الجميع.



مُعبراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل القراتلي في هذا المصاب.. سائلا المولى - عزّوجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".