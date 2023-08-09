الأربعاء, 09-أغسطس-2023 الساعة: 03:14 م - آخر تحديث: 03:00 م (00: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء شديدة الحرارة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء شديدة الحرارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية تتفاوت شدتها بين المتوسطة والغزيرة على أجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، الضالع، البيضاء وأبين.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، حجة، صنعاء، تعز، لحج، شبوة، وهضاب حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39- 45 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 33- 39 درجة.

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 35-45 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 16-32 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 31.2 ملم، المحويت : 14.0، حجة : 1.0 ملم، وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل في المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة مرتفعة.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: تلوّث الهواء وتأثيرٌ صحيّ تجهلونه
محافظات: صواعق رعدية تضرب عدة مناطق بالمحويت
عربي ودولي: أكثر من 4 ملايين نازح من السودان
أخبار: 73 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة محمد القراتلي
مجتمع مدني: إليكم أسباب الإصابة بمرض السكري صيفاً
أخبار: كشف تفاصيل عملية إنقاذ السفينة "صافر"
أخبار: النعمي يؤكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية
رياضة: اتلتيكو مدريد يحسم مستقبل موراتا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الحماسي
اقتصاد: الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها
أخبار: ترقيم 75 ألف وسيلة نقل.. إصدار 49 ألف رخصة قيادة
عربي ودولي: الأمطار تودي بحياة 38 شخصاً في نيبال
أخبار: حرارة مرتفعة.. أمطار غزيرة وبَرَد في هذه المناطق
أخبار: المشاط يتوعد العدوان بمواجهات عسكرية جديدة
فنون ومنوعات: ابنة طلعت زكريا تهدّد بمقاضاة هؤلاء
عربي ودولي: روسيا تعلن تقدم قواتها شرق أوكرانيا
رياضة: مانشستر يونايتد يتعادل مع أتلتيك بلباو
أخبار: الدرة يطالب بفتح رحلات سفر إضافية إلى القاهرة والهند
أخبار: 65 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: النواب يستعرض تقريراً بشأن تحصيل الموارد
علوم وتقنية: ماذا يفعل تدخين سيجارتين يومياً في جسمك؟
أخبار: اليمن يتسلم 300 جهاز كاشف وماسح ألغام
أخبار: فعالية تأبينية لفقيد الوطن علي أحمد أبو الرجال
عربي ودولي: قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023