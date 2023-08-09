المؤتمرنت -

تدشين العام الجامعي بالجامعة الإماراتية الدولية

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني، أهمية الدور المعول على مخرجات الجامعات اليمنية في إعادة الإعمار والمساهمة في بناء ونهضة اليمن.



وأشار الوهباني في حفل تدشين العام الجامعي 1445هـ بالجامعة الإماراتية الدولية، اليوم إلى الخطوات التي قطعتها الجامعة في تطوير وتحديث برامجها الأكاديمية وفقاً لمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وحرصها على تحسين مرافقها وبنيتها التحتية.



وعبر عن سعادته بمشاركته حفل تدشين العام الجامعي الجديد والاطلاع على خطط وتوجهات الجامعة لمواكبة توجهات الدولة من حيث النهوض وبناء اليمن وتجاوز الصعاب التي فرضها العدوان والحصار.



من جانبه أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب بالنجاحات التي حققتها الجامعة الإماراتية وتدشينها العام الجامعي 1445هـ .. منوهاً بخطة عمل القيادة الجديدة المتضمن حزمة من البرامج التطويرية على الصعيد الأكاديمي والمؤسسي وكذا تدريب وتأهيل الكادر وطلبة الجامعات بدورات مصاحبة للعملية التعليمية.



وأكد أن الجامعة تسير بخطوات واثقة باتجاه الريادة والتميز العلمي والأكاديمي ومطالبتها بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت في عهد القيادة السابقة واستمرار تطويرها .. داعياً مجلس الأمناء إلى استمرار دعم مسيرة تطور الجامعة والوصول بها نحو الاعتماد الدولي.



ولفت الوزير حازب إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة الجامعة الإماراتية وكافة الجامعات الحكومية والأهلية وتحقيق النجاحات المنشودة وصولا ً لنيل الاعتماد الوطني والدولي.



وأشار إلى أن هناك فجوة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، ما يستدعي من الجامعات العمل على ردم تلك الفجوة بالارتقاء بالعملية التعليمية وتخريج كوادر مؤهلة قادرة تلبية متطلبات السوق والمنافسة على المستويين المحلي والدولي.



وفي التدشين الذي حضره عضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين، وعضو مجلس الأمناء محمد بن يحيى الرويشان، ثمن رئيس الجامعة الإماراتية الدكتور ناصر الموفري، اهتمام المجلس السياسي الأعلى وقيادة الوزارة بتطوير التعليم ودعم تحديث العملية التعليمية المواكبة التطورات العالمية.



وأوضح أن تدشين العام الدراسي الجديد يأتي برؤية حديثة مستمدة من الرؤية الوطنية التي تؤكد على تعليم عالي ذي جودة عالية تنافس مخرجاته سوق العمل المحلي والإقليمي عبر عدة محاور وفي مقدمتها استمرار تحديث وتطوير البرامج الأكاديمية والبنية التحتية للجامعة.



وأطلق الدكتور الموفري حزمة من البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف الكادر الأكاديمي والإداري والطلبة ومنها “تنفيذ دورات تدريبية تخصصية مصاحبة للدراسات الأكاديمية وعمل ميداني في شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزيز المهارات الحياتية للطلبة.



وأكد حرص الجامعة على تدشين الأسبوع العلمي بكلية طب الأسنان الذي يتضمن فعالياته محاضرات ودورات تدريبية وافتتاح معرض المشاريع التخرج، واستعداده دعم الطلاب المبدعين وتحويل مشاريعهم إلى واقع عملي.



تخللت الفعالية بحضور أمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله ومدير مركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبدالرزاق وعضو مجلس الأمناء يحيى محمد الرويشان، ونائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد البعداني والأمين العام الدكتور فؤاد حنش وعمداء الكليات ريبورتاج عن قصص نجاح عدد من طلاب الجامعة، وتكريم عضو السياسي الأعلى الوهباني ووزير التعليم العالي ونائبه ورئيس الجامعة السابق الدكتور نجيب الكميم بدروع الجامعة.



وكان عضو السياسي الأعلى الوهباني ووزير التعليم العالي ونائبه، افتتحوا المعرض العلمي لطلبة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات واطلعوا على معامل وأقسام كلية الطب والعلوم الصحية.



وأشاد الوهباني بما تمتلكه الجامعة من بنية تحتية متكاملة وتجهيزات ومعامل طبية حديثة تواكب التطورات العالمية .. مؤكداً حرص المجلس السياسي الأعلى على دعم الاستثمار في مجال التعليم العالي الأهلي وفقاً لمعايير دولية.