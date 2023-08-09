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المؤتمر نت - أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام صالح هشول زابية، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن بعض الاختلالات والتجاوزات في قطاعات النفط والغاز والمعادن

البرلمان يوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات

المؤتمرنت -
البرلمان يوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام صالح هشول زابية، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن بعض الاختلالات والتجاوزات في قطاعات النفط والغاز والمعادن.

وجاء إقرار مجلس النواب للتقرير، بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة بتنفيذ التوصيات الآتية:

- على وزارة النفط والمعادن تخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية "بنزين –ديزل" ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب مع الانخفاض العالمي والكلفة الحقيقية لأسعار الشراء وإلغاء الرسوم غير القانونية المضافة على كلفة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبما يخفف على كاهل المواطنين ومعاناتهم في ظل العدوان وفتح باب التنافس أمام القطاع الخاص.

- إلزام وزارة النفط والمعادن بموافاة اللجنة خلال مدة أقصاها أسبوع بالآتي:

أ- عقود الاستيراد ومحاضر الاتفاقات التي يتم بموجبها شراء واستيراد المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

ب- قائمة تكاليف احتساب قيمة شراء بيع المشتقات النفطية "بنزين- ديزل" ومادة الغاز المنزلي المستورد والمنتج محليا.

ج- أوجه صرف المبالغ المستقطعة لصالح عملية صيانة أسطوانات الغاز المنزلية عن شحنات المستورد منذ العام 2019م.

د- أوجه صرف المبالغ المستقطعة ضمن قيمة المشتقات النفطية "بنزين-ديزل" لصالح إنشاء محطة كهرباء بالفحم الحجري وكذا إنشاء ميناء نفطي بمحافظة الحديدة.

- على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة موافاة المجلس بتقارير عن نتائج مراجعته لأداء ونشاط وزارة النفط والمعادن والهيئات والشركات والمؤسسات التابعة لها والاختلالات والتجاوزات للقوانين واللوائح النافذة.








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