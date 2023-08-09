المؤتمرنت -

بدء صرف الحوالات النقدية في هذه المحافظة

دُشنت بمحافظة إب، اليوم، المرحلة الـ16 من مشروع صرف الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، المقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة.



وخلال التدشين استمع وكيل المحافظة قاسم المساوى، من مدراء بنوك الكريمي، يعقوب العصواني، والأمل، محمد حيدرة، واليمن والكويت، صفاء عكاشة، إلى شرح عن آلية الصرف للمستفيدين والتسهيلات المقدمة عبر نقاط الصرف المنتشرة في مختلف المديريات.. مشيرين إلى أنه تم اضافة 38 بالمائة لكل مستفيد في هذه المرحلة من الصرف تصرف لمرة واحدة فقط.



وأكد وكيل المحافظة، أهمية تسهيل إجراءات الصرف لتمكين كافة المستفيدين من استلام مستحقاتهم بكل يسر وبما يضمن وصولها إلى كافة المشمولين في مختلف المديريات والعزل وبما يكفل إنجاح مهام لجان الصرف للتخفيف من معاناة المواطنين.



ونوه بدور البنك الدولي ومنظمة اليونيسف في تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمستفيدين من الأسر الأشد فقرا المحتاجة للدعم.. داعياً المنظمات الدولية والإنسانية الداعمة إلى التوسع في استهداف الفئات المجتمعية المحتاجة للمساندة خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.



وأبدى الوكيل المساوى الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات من أجل الوصول إلى كافة المستفيدين في مختلف قرى وعزل ومناطق المحافظة.



فيما أوضح مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، الدكتور قاسم شحرة، أن عملية الصرف للمستفيدين في مديريات الظهار، يريم، السياني، جبلة، حزم العدين، والسدة، حبيش، المخادر تتم عبر بنك اليمن والكويت فيما تجري عملية الصرف لمديريات فرع العدين، مذيخرة، وذي السفال عبر بنك الأمل وبقية مديريات المحافظة الأخرى عبر بنك الكريمي.



وأوضح أن اجمالي المستفيدين من هذا المشروع يصل إلى 140 ألف مستفيد بمبلغ أجمالي مليارين و800 مليون يتم توزيعها عبر 350 موقعاً ونقطة ثابتة ومتنقلة، منتشرة في جميع مديريات وعزل المحافظة.



وأشار الدكتور شحرة إلى أن عملية الصرف ستستمر 25 يومًا في كافة النقاط المعتمدة ليتسنى للمستفيدين استلام حوالاتهم النقدية وفقاً للألية المعتمدة لعملية الصرف.. مبيناً أن اللجان المتنقلة ستقوم بإيصال مخصصات المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى منازلهم.