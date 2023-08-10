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المؤتمر نت - هنأ القطاع السياسي والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الفائزين بأنتخابات الجالية اليمنية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، والتي اجريت مؤخرا واسفرت عن فوز

العدله يهنئ القيادة المنتخبة للجالية اليمنية في نيويورك

المؤتمرنت -
العدله يهنئ القيادة المنتخبة للجالية اليمنية في نيويورك
هنأ القطاع السياسي والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الفائزين بأنتخابات الجالية اليمنية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، والتي اجريت مؤخرا واسفرت عن فوز الاخوين فتح علايه بمنصب رئيس الجالية، ونبيل احمد الجماعي نائباً لرئيس الجالية.


وقال عبده مهدي العدله عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية، ان استكمال الانتخابات لقيادة الجالية بنجاح باهر يعد مؤشرا طيبا على الوعي الذي يتمتع به اعضاء الجالية، ومدى حرصهم الكبير على الاصطفاف والتوحد لما يخدم امالهم وتطلعاتهم ويسهم في حل المشكلات والعوائق التي تواجههم في الاغتراب.

معبرا عن أمله في تمكن قيادة الجالية المنتخبة من حل كافة الإشكاليات والقضايا التي تهم وتخدم أبناء الجالية اليمنية، مشيرا الى أن آمال أبناء الجالية في نيويورك والولايات المتحدة الامريكية كبيرة في تحقيق تطلعاتهم، وتمثيل اليمن وان يكونوا خير سفراء لوطنهم.


وكان العدله أجرى إتصالاً هاتفيا بنائب رئيس الجالية المنتخب / نبيل احمد الجماعي، رئيس فرع المؤتمر بولاية نيويورك، قدّم خلاله التهاني لقيادة الجالية المنتخبة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في خدمة الجالية والوطن.








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