الخميس, 10-أغسطس-2023 الساعة: 03:38 م - آخر تحديث: 02:50 م (50: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشجة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء حارة وأمطار وبَرَد.. الأرصاد يحذّر من عواصف رعدية

المؤتمرنت -
أجواء حارة وأمطار وبَرَد.. الأرصاد يحذّر من عواصف رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشجة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يصحبها البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، ريمة، ذمار، إب، الضالع، البيضاء، تعز، هضاب حضرموت والمهرة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، المحويت، صنعاء، لحج، شبوة وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وأفاد المركز باحتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 44 درجة مئوية، حارة ورطبة بالمناطق الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 33- 39 درجة.

وأشار إلى أنه من المتوقع هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 35-45 عقدة ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 16-28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صرفيت : 11.1 ملم، إب : 10.9، تعز : 08.4ملم، كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.

كما حذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: تسلم 300 برميل لصندوق النظافة بالأمانة
فنون ومنوعات: صوت لوحة المفاتيح يفضح بياناتكم
رياضة: برشلونة يعلن انتقال ديمبلي إلى باريس
اقتصاد: الصين تسجل انكماشا فـي الأسعار
علوم وتقنية: كيف يؤثر النوم المبكر على حياتك؟
عربي ودولي: 33 قتيلاً و18 مفقوداً إثر الفيضانات في الصين
أخبار: تدشين العام الجامعي بالجامعة الإماراتية الدولية
مغتربون: فوز علايه والجماعي برئاسة الجالية اليمنية بنيويورك
أخبار: المطالبة بإلغاء التعامل مع إقليم صنعاء الجوي كمنطقة خطرة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء شديدة الحرارة
علوم وتقنية: 5 فوائد مذهلة.. هذه العادة البسيطة ستغير حياتك
أخبار: إحالة 23 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
أخبار: البرلمان يناقش صرف المرتبات بحضور وزير المالية
فنون ومنوعات: تلوّث الهواء وتأثيرٌ صحيّ تجهلونه
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الحاج حسين البدري
محافظات: صواعق رعدية تضرب عدة مناطق بالمحويت
عربي ودولي: أكثر من 4 ملايين نازح من السودان
أخبار: 73 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة محمد القراتلي
مجتمع مدني: إليكم أسباب الإصابة بمرض السكري صيفاً
أخبار: كشف تفاصيل عملية إنقاذ السفينة "صافر"
أخبار: النعمي يؤكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية
رياضة: اتلتيكو مدريد يحسم مستقبل موراتا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الحماسي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023