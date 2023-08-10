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أخبار
المؤتمر نت - إعلان هـام من الشركة اليمنية للغاز في صنعاء

إعلان هـام من الشركة اليمنية للغاز بصنعاء

المؤتمرنت -
إعلان هـام من الشركة اليمنية للغاز بصنعاء
أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن فتح باب التنافس لتوريد كميات من مادة الغاز البترولي المسال "LPG" وفقا لآلية تنظيم الاستيراد عبر القطاع الخاص والإشراف على تسويقها وتوزيعها عبر الشركة.

ودعت الشركة في بيان لها، تجار ومستوردي الغاز والمشتقات النفطية المحليين الراغبين توريد مادة الغاز البترولي المسال التقدم بعروضهم لإدراجها ضمن خطة الشركة التموينية للعام الجاري 2023م، على أن يتم تسليم عروض الأسعار إلى الادارة العامة للشركة في صنعاء، خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأكد البيان أهمية أن تكون الشركات المتقدمة مؤهلة، ولها خبرة سابقة في استيراد مادة الغاز والمشتقات النفطية، مشدداً على ضرورة أن يتضمن العرض الكمية التي سيتم توريدها من مادة الغاز، وأن يكون عرض السعر شاملاً لكل التكاليف واصلة إلى غاطس ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأشار البيان إلى أهمية التزام المورد بالمواصفات المعتمدة لدى الشركة اليمنية للغاز، ويمكن الحصول عليها من موقعها الالكتروني https://www.ygc.gov.ye " أو على الرابط " https://www.ygc.gov.ye/news-58 ".

وشدد البيان على الالتزام بتوريد الكميات في المواعيد المحددة، وبحسب الخطة والبرامج التموينية المعدة من قبل شركة الغاز، وأن يكون ميناء رأس عيسى بالحديدة هو ميناء التسليم لتلك الكميات.

كما أكدت شركة الغاز ضرورة الالتزام بتوريد الشحنات عبر سفن تتناسب مع مواصفات وقدرات أرصفة الاستقبال والتفريغ في ميناء التسليم.








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