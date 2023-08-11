المؤتمرنت -

أجواء شديدة الحرارة وأمطار على هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، واضطراب البحر نتيجة رياح نشطة خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد يرافقها تساقط حبات البرد على مناطق من شمال لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة، ذمار، المحويت وغرب صعدة.



وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى مرتفعات وهضاب أبين وشبوة وحضرموت وصولاً إلى غرب المهرة، وغرباً إلى أجزاء من سهل تهامة.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من البيضاء وصنعاء وعمران وحجة.



وأشار المركز إلى احتمال أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36-43 درجة مئوية، فيما قد يكون حاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة بين 33-40 درجة.



ومن المحتمل هبوب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 25-55 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها بمحطات الرصد الجوي في إب : 15.8ملم، عتق : 1، كما هطلت أمطار على بعض مناطق من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، وضرورة شرب كميات كافية من المياه والمرطبات.



كما حذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.