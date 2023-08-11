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المؤتمر نت - كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عن استشهاد وإصابة 16 مدنياً؛ جراء مخلفات العدوان، خلال العشرة ايام الأولى من شهر أغسطس الجاري، في عدد من المحافظا

خلال 10 أيام.. 16 شهيداً وجريحاً بمخلفات العدوان

المؤتمرنت -
خلال 10 أيام.. 16 شهيداً وجريحاً بمخلفات العدوان
كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عن استشهاد وإصابة 16 مدنياً؛ جراء مخلفات العدوان، خلال العشرة ايام الأولى من شهر أغسطس الجاري، في عدد من المحافظات.

وأشار المركز في بيان صادر عنه، إلى أن تسعة مواطنين استشهدوا وأصيب سبعة آخرين من بينهم خمسة أطفال، جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية، في محافظات، صعدة، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والحديدة، خلال العشرة الأيام الأولى من شهر أغسطس الجاري لعام 2023م.

وأكد البيان أن المركز يسجل بشكل يومي سقوط ضحايا؛ بسبب مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية.

وأوضح أن الأمم المتحدة ما زالت تواصل إيقاف أعمال المركز بشكل كامل من شهر أبريل من العام الجاري إلى يومنا هذا، رغم أن أعمال الألغام تمثل 50% من خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023م.. مبينا أنه يتوفر تمويل خاص بأعمال الألغام لدى صندوق تمويل الإنساني.

وناشد البيان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، ومكتب الأوتشأ، التدخل السريع لإعادة النظر في قرار إيقاف الأعمال المتعلقة بالألغام والقنابل العنقودية، الذي ينتج عنه تزايد أعداد كبيرة من الضحايا بشكل يومي.

وطالب المركز التنفيذي، في بيانه، بإيجاد الحلول العاجلة والإنسانية، وبما يوفر الحماية للمواطنين من الرجال والنساء والأطفال، وتأمين عودة النازحين؛ كون هذا حقا من حقوق المجتمعات اليمنية.








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