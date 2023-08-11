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المؤتمر نت - أكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى، أن المحاولات البائسة لمليشيات الانتقالي المدعومة من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي والتي كان آخرها عقد لقاء نسبته للمؤتمر، وهو لا يمت للمؤتمر بصلة، وأن هؤلاء المرتزقة لا يمثلون إلا أنفسهم

مؤتمر سقطرى: من لم يكن مع المؤتمريين المواجهين للعدوان فلا صلة له بالمؤتمر

المؤتمرنت -
مؤتمر سقطرى: من لم يكن مع المؤتمريين المواجهين للعدوان فلا صلة له بالمؤتمر
أكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى، أن المحاولات البائسة لمليشيات الانتقالي المدعومة من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي والتي كان آخرها عقد لقاء نسبته للمؤتمر، وهو لا يمت للمؤتمر بصلة، وأن هؤلاء المرتزقة لا يمثلون إلا أنفسهم.

واشار مؤتمر سقطرى إلى أن اللقاء الذي تبنته مليشيات الانتقالي محاولة يائسة من أولئك المرتزقة والعملاء للنيل من قيادات المؤتمر الوطنية التي لديها مواقف مشرفة في الدفاع عن المحافظة والوقوف ضد الإحتلال الإماراتي السعودي.

ولفت إلى أن قيادة فرع المؤتمر بسقطرى اتخذت الإجراءات التنظيمية بشأنهم، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من تسول له نفسه الإساءة لتاريخ المؤتمر وقياداته الوطنية الرافضة والمواجهة للعدوان.

كما أكدت قيادة وأعضاء فرع المؤتمر في سقطرى تمسكها بالثوابت الوطنية والحفاظ على وحدة اليمن والدفاع عن مكتسبات الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر و22 مايو)، كخيار وطني لاحياد عنه ولا مساومه.

واعتبر فرع المؤتمر بسقطرى أنّه "من لم يكن مع المؤتمريين الوحدويين الرافضين المساس بالثوابت، فهو لا صلة له بالمؤتمر لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكداً أن اللقاءات المشبوهة لا تمثل المؤتمر ولا المؤتمريين ولا أبناء محافظة سقطرى الشرفاء.

وجدد التأكيد على أن قيادات المؤتمر الوطنية ومعهم أبناء المحافظة الشرفاء سيظلون الحامي والحارس للأرخبيل ضد الاحتلال وأدواته، ولن تثنيهم هذه المحاولات اليائسة عن أداء واجبهم الوطني في الوقوف ضد العدوان والاحتلال وسيواصلون صمودهم ونضالاتهم حتى طرد المحتلين من سقطرى خاصة والوطن عامة.

وعبرت قيادات المؤتمر بسقطرى عن ثقتها في أن المؤتمر الشعبي العام سيبقى بقيادة رئيسه الأخ صادق امين ابو راس متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف، مجددين العهد لله والوطن والثورة والوقوف خلف قيادة المؤتمر الحكيمة.








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