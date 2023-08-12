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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار رعدية ودرجات حرارة مرتفعة بهذه المناطق

المؤتمرنت -
أمطار رعدية ودرجات حرارة مرتفعة بهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت وحجة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، غرب مأرب، غرب الجوف، صعدة، سهل تهامة والسواحل الغربية.

وأشار المركز إلى احتمال أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 - 44 درجة مئوية، وحارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 32 – 40 درجة.

وحسب المركز يُحتمل هبوب رياح شديدة إلى شديدة جدا حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 - 40 عقدة ورياح نشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب : 6.4ملم، صرفيت : 5.1، وهطلت أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة وذمار وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية..

ودعا إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخصوصا من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصرا في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية والإكثار من شرب السوائل والمرطبات.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم ممارسة السباحة.








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