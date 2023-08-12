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المؤتمر نت - تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، اليوم، سير العمل في المراكز والأقسام الجديدة الجاري تنفيذها بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة

المتوكل يتفقد المراكز والأقسام الجديدة بمستشفى الثورة بالحديدة

المؤتمرنت -
المتوكل يتفقد المراكز والأقسام الجديدة بمستشفى الثورة بالحديدة
تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، اليوم، سير العمل في المراكز والأقسام الجديدة الجاري تنفيذها بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة.

واطلع الوزير المتوكل ومعه رئيس الهيئة الدكتور خالد أحمد سهيل، على مركز معالجة سوء التغذية والذي تم استلامه الأسبوع الماضي بعد استكمال أعمال انشائه بتمويل من منظمة الصحة العالمية بتكلفة 223 مليون ريال.

وخلال اطلاعه على محتويات المركز الذي يتكون من غرف الرقود وعناية مركزة وصيدلية ومختبر وقاعات تدريب، وجه الوزير بالبدء في استقبال الحالات بالمركز للتخفيف من الازدحام الذي يشهده مركز طوارئ الأطفال بالهيئة إلى أن يتم استكمال تجهيزه وتأثيثه في القريب العاجل وافتتاحه رسمياً.

كما إطلع وزير الصحة على مشروع مبنى العناية المركزة والذي تم إنشاؤه بتمويل ذاتي، إضافة إلى تفقده مبنى الحاضنات والعناية المركزة أطفال، ووجه بسرعة تجهيز المشاريع وافتتاحها لإستقبال المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم.

كما تفقد مركز الأشعة التشخيصية ومدى جاهزيته لإستقبال الأجهزة والمعدات الطبية التي تم توقيع عقودها قبل أيام، وزار مركز الأطراف الصناعية الذي سيتم من خلاله تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والعلاج الطبيعي للمرضى الذين فقدوا أطرافهم ومساعدتهم على الإندماج في المجتمع.

وخلال الزيارة أشاد وزير الصحة العامة والسكان بالتوسع الكبير الذي تشهده هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة والذي سيسهم في تطوير وتجويد الخدمات الصحية بشكل أفضل للمرضى المترددين على المستشفى.








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