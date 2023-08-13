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أخبار
المؤتمر نت - فلكي يمني: أمطار غزيرة تبدأ بهذا الموعد فاستعدّوا

فلكي يمني: أمطار غزيرة تبدأ بهذا الموعد فاستعدّوا

المؤتمرنت -
فلكي يمني: أمطار غزيرة تبدأ بهذا الموعد فاستعدّوا
توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن تشهد معظم المحافظات اليمنية خلال الساعات المقبلة، أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح شديدة مع بداية أول أيام الروابع الأولى.

وقال الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، الليلة أولى ليالي الروابع الأولى تتميز بالأمطار الغزيرة.

وأكد الجوبي أن يوم الخميس 17 أغسطس 2023، هو أول أيام شهر صفر 1445.

وأشار إلى أن الأجواء ليوم غدٍ الاثنين معتدلة مهيئة لهطول أمطار خفيفة مصحوب برياح سرعتها 13 كم في الساعة، ودرجات الحرارة الكبرى 28 والصغرى 15 درجة. لافتاً إلى أن أعلى رطوبة 69%.








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