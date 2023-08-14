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المؤتمر نت - بما يلبي احتياج المواطنين في مختلف المجالات، ويخفف من معاناتهم الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.

الكشف عن خطة حكومية للتخفيف من معاناة المواطنين

المؤتمرنت -
الكشف عن خطة حكومية للتخفيف من معاناة المواطنين
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونائبه للشؤون الاقتصادية - وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم.

جرى خلال اللقاء مناقشة خطة عمل الحكومة للعام 1445هـ وما تتضمنه من خطط وبرامج، لتحسين مستوى الأداء الخدمي والتنموي والسبل الكفيلة بتمويل مشاريع الخطة.

وتطرق اللقاء، إلى جوانب التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، لتنفيذ خطة الحكومة على الواقع، بما يسهم في التغلب على التحديات التي فرضها وما يزال العدوان والحصار وتداعياتهما.

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استعرض اللقاء المشاريع ذات الأولوية في خطة العمل الحكومي ومتطلبات تنفيذها وفقاً للممكن والمتاح بما يلبي احتياج المواطنين في مختلف المجالات، ويخفف من معاناتهم الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.








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