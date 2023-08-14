المؤتمرنت -

أمن الراهدة ينفي مزاعم إعلام المرتزقة حول الشيخ الشوافي

نفى مدير أمن قسم الراهدة أبو حمزة الدلة، خبر مقتل مواطن من أبناء المديرية على يد مسلحين يتبعون الشيخ محمد منصور الشوافي عضو اللجنة العامة للمؤتمر.



وأكد أن الجريمة وقعت بين مواطنين على خلفية خلافات بينهما، مشيراً إلى أن الأمن باشر عمله فور البلاغ عن وقوع الجريمة وإلقاء القبض على الجاني موسى عبده سيف، وتم التحفظ على جثة المجني عليه عمر الصباري.



من جانب آخر نفى مصدر مقرب للشيخ محمد منصور الشوافي عضو اللجنة العامة للمؤتمر، أن لا علاقة للشيخ الشوافي بالقضية.



وقال المصدر إن هناك من يسعى لإلصاق الجريمة بالشيخ الشوافي، وذلك بهدف تشويه وضرب النسيج الاجتماعي داخل المديرية خدمة للعدوان.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة يسعون إلى التحريض وتأجيج الفتنة وإثارة الأحقاد، وأن جماعة الإخوان تتولى عبر قنواتها بث سموم الفوضى في حالة تنم عن يأس من إضعاف الصف الوطني من خلال النيل من القيادات الوطنية.



إلى ذلك، دعا مكتب الشيخ الشوافي وسائل الإعلام والإعلاميين إلى تحري المصداقية وتوخي الحقيقة وعدم الإنجرار خلف الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام المرتزقة.