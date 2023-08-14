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المؤتمر نت - استهجن مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، استضافة حكومة فنادق الرياض للسفير السويدي، والذي يُشكل استفزازاً لمشاعر أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية

النواب يستهجن استضافة حكومة الفنادق للسفير السويدي

المؤتمرنت -
النواب يستهجن استضافة حكومة الفنادق للسفير السويدي
استهجن مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، استضافة حكومة فنادق الرياض للسفير السويدي، والذي يُشكل استفزازاً لمشاعر أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية.

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم هذا التصرف المعيب، تماهياً مع الإساءات المتكررة لدولة السويد وغيرها من الدول التي تكررت فيها الإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم.

وطالب مجلس النواب باتخاذ مواقف موحدة تتجاوز لغة الإدانة والشجب والاستنكار، وتضع حداً لكافة المواقف المتخاذلة، واتخاذ مواقف حازمة وقوية تتمثل في قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع تلك الدول المسيئة، والعدو الصهيوني.

كما طالب البرلمانات العربية والإسلامية الحرة إلى سرعة العمل على إصدار تشريعات موحدة تحرم وتجرم الإساءات للأديان والعقيدة الإسلامية، والقرآن الكريم، والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والتطبيع مع العدو الصهيوني المحتل.

وحمل مجلس النواب أنظمة التطبيع والعمالة والموالاة للصهيونية مسؤولية التمادي على مقدسات الأمة خدمة للعدو الصهيوني المحتل، ما يشجع على تكرار الإساءة للمسلمين وانتهاك مقدساتهم.

ودعا البيان إلى مراجعة تلك المواقف المتخاذلة من قبل تلك الأنظمة واحترام إرادة العرب والمسلمين والعمل على وقف تلك الجرائم والانتهاكات وعدم تكرارها.

وأشاد مجلس النواب بمواقف الشعب اليمني المعبرة عن تضامنه مع قضايا الأمة المصيرية وكذا الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية.

وحيا الحشود التضامنية والخروج المشرف الذي شهدته وتشهده العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية .. مثمناً الموقف القوي والثابت والمبدئي الذي تجسده صنعاء قيادة وبرلماناً وحكومة وشعباً في دعم قضايا الأمة المصيرية والتصدي للإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية.

وفي الجلسة صادق مجلس النواب على اتفاقية مونتريال 1999م، الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المتصلة بتعويضات النقل الجوي في ضوء تقرير لجنة النقل، والاتصالات.

وجاءت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية بعد سماع إيضاح الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل عبدالوهاب الدرة، وحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالقادر وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.








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