الإثنين, 14-أغسطس-2023 الساعة: 07:01 م - آخر تحديث: 06:46 م (46: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد

بينهم 3 شاغلي وظائف عليا.. إحالة 82 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة

المؤتمرنت -
بينهم 3 شاغلي وظائف عليا.. إحالة 82 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد المتعلقة بإساءة استغلال الوظيفة في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.

وأحالت الهيئة على ذمة تلك القضايا 82 متهماً ثلاثة منهم من شاغلي وظائف السلطة العليا والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية للدولة، إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لإحالتهم إلى محكمة الأموال العامة المتخصصة.

وبلغ حجم الضرر بالمال العام في تلك القضايا أربعة مليارات و61 مليوناً و890 ألف ريال ومبلغ 965 ألف دولار، ومبلغ 333 ألف يورو، وتهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات بإجمالي أربعة مليارات و356 مليوناً و490 ألف ريال.

ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411 ألفاً و683 لبنة في إحدى المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.

واتخذت الهيئة إجراءات وتدابير الحجز على أموال وأصول المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية.

ووجهت الهيئة بإيقاف 45 متهماً عن العمل من الضالعين في قضايا الفساد المحالة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: التعادل السلبي يُنهي مباراة برشلونة وخيتافي
عربي ودولي: غرق مستشار السفير الأوكراني لدى أرمينيا
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب قرب أدنى مستوى
أخبار: الكشف عن خطة حكومية للتخفيف من معاناة المواطنين
رياضة: التعادل يحسم قمة تشيلسي وليفربول
مجتمع مدني: لا تهملوا ألم الكتف.. فمؤشراته خطيرة
أخبار: رصد 107 خروقات لقوى العدوان في الحديدة
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا "حريق هاواي" إلى 93 قتيلاً
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
أخبار: فلكي يمني: أمطار غزيرة تبدأ بهذا الموعد فاستعدّوا
أخبار: تسليم مواقع 10 مشاريع لمستثمرين في الحديدة
أخبار: صاعقة رعدية تقتل شخص وتصيب 4 في ريمة
أخبار: أمطار وأجواء حارة.. وتحذير من اضطراب البحر
رياضة: لايبزيغ يتوج بكأس السوبر الألماني
رياضة: ريال مدريد يبدأ موسمه بثنائية أمام بلباو
عربي ودولي: مضادات أرضية على الأسطح في بغداد
محافظات: تسليم 200 برميل لصندوق النظافة بصنعاء
علوم وتقنية: لا تنامون جيّدًا في الصيف.. إليكم الأسباب
فنون ومنوعات: كيف تتخلّصون من عادة قضم الأظافر؟
محافظات: إتلاف كميات من الكيك بالحديدة والراهدة
أخبار: المطهر يطلع على آلية عمل مصانع الألبان بالحديدة
اقتصاد: الذهب يُنهي الأسبوع على خسائر
رياضة: سيتي يستهل مشواره بثلاثية في شباك بيرنلي
رياضة: أرسنال يهزم نوتنغهام فورست في البريميرليغ
عربي ودولي: 80 قتيلاً جراء حرائق الغابات في هاواي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023