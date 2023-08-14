المؤتمرنت -

لجنة مختصة لإزالة صخور آيلة للسقوط على مبانٍ سكنية

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور مع نائبه لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، مستوى الإنجاز في قطاع الخدمات والتنمية وبُعده الاجتماعي وذلك خلال العام المنصرم 1444ھ.



وتناول الاجتماع الحلول والمعالجات المقترحة لإزالة الصخور الآيلة للسقوط على المباني السكنية بمنطقة الشلال قرية المحجر- بعزلة الأهجر مديرية شبام كوكبان محافظة المحويت.



واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد ومدير المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي ومدير مشروع الغطاء الصخري بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور عارف محمد، الدراسة المقدمة من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية لتقييم استقرارية الكتل الصخرية بعد الانهيارات والتكلفة المالية التقديرية لإجراء المعالجات والتدخلات اللازمة في منطقة الشلال قرية المحجر بالمحويت.



وهدفت الدراسة للتقييم الجيولوجي والتعرف على الظاهرة حقلياً وجمع البيانات اللازمة والمتوفرة وتحديد الشقوق واتجاهاتها ومقدار الامتداد والصخور التي يقع عليها، ومقارنة نتائج البيانات الحقلية بالحلة التركيبية والهيدرولوجية واقتراح المعالجات المناسبة والتوصيات للحد من وقوع أي كارثة والتخفيف من أضرار تساقط الكتل الصخرية.



وأقر الاجتماع تكليف مصلحة الدفاع المدني بعمل خطة للنزول الميداني ومباشرة العمل في إزالة الصخور الآيلة للسقوط على المباني السكنية في المنطقة المذكورة بإشراف مهندسي مؤسسة الطرق واختصاصي هيئة المساحة الجيولوجية على أن يبدأ العمل من يوم غد الثلاثاء على أن يرفع فريق العمل تقريره عن مستوى الانجاز خلال عشر أيام من تأريخه.



ووجه رئيس الوزراء بسرعة توفير المتطلبات اللازمة لتمكين فريق العمل من بدء التنفيذ وإزالة وتكسير الكتل الصخرية الآيلة للسقوط في الموقعين الأول والثاني باستخدام القطع اليدوي والاعتماد على وسائل الأمن والسلامة في إنجاز هذا العمل.



وثمن ما بذله نائب رئيس الوزراء الدكتور مقبولي في الموضوع الحيوي الذي يتصل مباشرة بحياة الناس وسلامتهم.