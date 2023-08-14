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المؤتمر نت - تبدأ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يوم غدٍ الثلاثاء صرف النصف الثاني من معاش شهر يونيو ٢٠٢٠

بشرى سارة للمتقاعدين.. صرف النصف الثاني من معاش يونيو ٢٠٢٠

المؤتمرنت -
بشرى سارة للمتقاعدين.. صرف النصف الثاني من معاش يونيو ٢٠٢٠


تبدأ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يوم غدٍ الثلاثاء صرف النصف الثاني من معاش شهر يونيو ٢٠٢٠ للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد لبدء الصرف اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، داعيا المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

ونوه بالجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي فضلاً عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن الحيفي اشارته إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم عن معاناتهم بسبب العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.










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